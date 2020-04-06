Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    AS: «Ливерпуль» отказался возвращать деньги фанатам «Атлетико», не приехавшим на «Энфилд» из-за коронавируса

    «Атлетико» возместил стоимость билетов 290 болельщикам своей команды, отказавшимся от поcещения Англии на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает AS.

    «Ливерпуль», получивший доход от продажи билетов в гостевой сектор «Энфилда», не стал возвращать деньги болельщикам «Атлетико», отказавшимся от поездки из-за коронавируса. «Атлетико» вернул фанатам около 17 тысяч евро.

    • Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» (2:3) состоялся 11 марта.
    • В этот же день ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2020 18:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11