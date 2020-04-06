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  • AS: «Ливерпуль» отказался возвращать деньги фанатам «Атлетико», не приехавшим на «Энфилд» из-за коронавируса

AS: «Ливерпуль» отказался возвращать деньги фанатам «Атлетико», не приехавшим на «Энфилд» из-за коронавируса

6 апреля 2020, 18:16

«Атлетико» возместил стоимость билетов 290 болельщикам своей команды, отказавшимся от поcещения Англии на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает AS.

«Ливерпуль», получивший доход от продажи билетов в гостевой сектор «Энфилда», не стал возвращать деньги болельщикам «Атлетико», отказавшимся от поездки из-за коронавируса. «Атлетико» вернул фанатам около 17 тысяч евро.

  • Матч «Ливерпуль» – «Атлетико» (2:3) состоялся 11 марта.
  • В этот же день ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Источник: AS
Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико
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