AS: «Ливерпуль» отказался возвращать деньги фанатам «Атлетико», не приехавшим на «Энфилд» из-за коронавируса

«Атлетико» возместил стоимость билетов 290 болельщикам своей команды, отказавшимся от поcещения Англии на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщает AS.

«Ливерпуль», получивший доход от продажи билетов в гостевой сектор «Энфилда», не стал возвращать деньги болельщикам «Атлетико», отказавшимся от поездки из-за коронавируса. «Атлетико» вернул фанатам около 17 тысяч евро.