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    Экс-скаут «Арсенала» Кучеров: «Массового оттока игроков РПЛ на запад ждать не стоит. Их никто не ждет»

    Бывший скаут «Арсенала» Павел Кучеров, ныне живущий в Нидерландах, не считает, что вскоре футболисты из РПЛ поедут в другие чемпионаты. Экономическая ситуация, считает Кучеров, везде будет схожей.

    – Сейчас в России заговорили о том, что ввиду экономической ситуации в стране зарплаты игроков будут снижаться и футболисты массово поедут на запад. Вы ожидаете такой тенденции?

    – Тема широкая. Футбол стоит и живет на бюджетном бизнесе, на спонсорах, на рекламе. В России больше проповедуются бюджетные клубы. Непростой период, который сейчас есть, затронет всех. Экономические процессы, которые будут происходить сейчас в России, будут и на западе. Деньги тоже исчезают. То есть зарплату платить становится тяжелее. Поэтому я не понимаю, почему на западе ждут российских игроков.

    – Правильно ли я понимаю логику, что ждать оттока игроков на запад нам не стоит, потому что там их никто не ждет?

    – Абсолютно. Какие-то единичные случаи могут быть. Но абсолютно исключено, что на западе будут встречать самолеты с российскими футболистами.

    • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 69000 человек.
    • Сезон РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    06.04.2020 13:20
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