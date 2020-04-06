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  • Экс-скаут «Арсенала» Кучеров: «Массового оттока игроков РПЛ на запад ждать не стоит. Их никто не ждет»

Экс-скаут «Арсенала» Кучеров: «Массового оттока игроков РПЛ на запад ждать не стоит. Их никто не ждет»

6 апреля 2020, 13:20
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Бывший скаут «Арсенала» Павел Кучеров, ныне живущий в Нидерландах, не считает, что вскоре футболисты из РПЛ поедут в другие чемпионаты. Экономическая ситуация, считает Кучеров, везде будет схожей.

– Сейчас в России заговорили о том, что ввиду экономической ситуации в стране зарплаты игроков будут снижаться и футболисты массово поедут на запад. Вы ожидаете такой тенденции?

– Тема широкая. Футбол стоит и живет на бюджетном бизнесе, на спонсорах, на рекламе. В России больше проповедуются бюджетные клубы. Непростой период, который сейчас есть, затронет всех. Экономические процессы, которые будут происходить сейчас в России, будут и на западе. Деньги тоже исчезают. То есть зарплату платить становится тяжелее. Поэтому я не понимаю, почему на западе ждут российских игроков.

– Правильно ли я понимаю логику, что ждать оттока игроков на запад нам не стоит, потому что там их никто не ждет?

– Абсолютно. Какие-то единичные случаи могут быть. Но абсолютно исключено, что на западе будут встречать самолеты с российскими футболистами.

  • Евросезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 69000 человек.
  • Сезон РПЛ не возобновится раньше 31 мая.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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mihail200606
1586177951
А кто то ждал...
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