Мостовой: «Когда Смолов перешeл в «Сельту», поступило столько звонков, будто подписали меня»

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой рассказал, как его коснулся январский переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в галисийский клуб на правах аренды.

«Когда Смолов перешeл в «Сельту», мне поступило столько звонков, будто подписали меня, а не Федю. Я услышал людей, которых не слышал три-четыре года.

Поэтому я знал, что он выйдет в стартовом составе на «Севилью», потому что узнал всю информацию досконально. Звонков было 50 на 50, из Испании звонили очень много людей, но спрашивали стандартные вопросы, на которые я давал стандартные ответы», – заявил Мостовой.