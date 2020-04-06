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    Мостовой: «Когда Смолов перешeл в «Сельту», поступило столько звонков, будто подписали меня»

    Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой рассказал, как его коснулся январский переход нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в галисийский клуб на правах аренды.

    «Когда Смолов перешeл в «Сельту», мне поступило столько звонков, будто подписали меня, а не Федю. Я услышал людей, которых не слышал три-четыре года.

    Поэтому я знал, что он выйдет в стартовом составе на «Севилью», потому что узнал всю информацию досконально. Звонков было 50 на 50, из Испании звонили очень много людей, но спрашивали стандартные вопросы, на которые я давал стандартные ответы», – заявил Мостовой.

    • В составе «Сельты» Смолов забил один гол в шести матчах.
    • Мостовой играл за испанскую команду с 1996 по 2004 год.

    Источник: «Чемпионат»

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    06.04.2020 10:55
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