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    FC Update: «Спартак» арендовал самолет, чтобы Тиль смог вернуться в Нидерланды

    «Спартак» оказал серьезную помощь полузащитнику Гусу Тилю в вопросе возвращения на родину.

    По информации FC Update, клуб арендовал самолет, чтобы футболист смог вернуться в Нидерланды в условиях пандемии коронавируса.

    Изначально голландец хотел отправиться в Санкт-Петербург, потом уехать на автобусе в Хельсинки и оттуда улететь в Амстердам. Но при таком сценарии существовал риск не успеть пересечь финскую границу.

    На выручку пришел «Спартак» который помог Тилю улететь в Берлин, откуда он уже добрался в свою страну.

    • Москвичи купили хавбека прошлым летом за 18 миллионов евро.
    • В активе Тиля 17 матчей, один гол и три ассиста.

    Источник: FC Update

    Голландский новостной ресурс, посвященный футболу. Редакиция находится в городе Леэварден.

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    06.04.2020 07:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 6 апреля 2020, 20:53

      Странное решение, видимо игроку очень нужно было домой. Я бы сказал срочно! Если он был готов на автобусе поехать домой.

      1
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      Рейтинг: +4

      korovindanilnth 6 апреля 2020, 14:38


      Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ------- http://chilp.it/393da40

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 6 апреля 2020, 13:24

      Спартак хоть кому то помощь оказывает.Футболистам, ветеранам, а остальные ограничиваются советами.Хотя нет, футболист Локо Джорджевич перечислил порядка 20 тыс евро в какой то фонд для помощи в борьбе с инфекцией.А наши горлопаны как всегда сетуют на то, что нас самим помощи мало.Угу.Отдай последние штаны, но помоги ближнему.Во всём мире помощь в первую очередь оказывают те, кто справился со своими проблемами.Иначе оказывать эту помощь окажется нЕкому.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > пьяныйхоровод 7 апреля 2020, 00:45

      Сорри, пропустил.Старею.
      Хотя ваши петушиные дела если честно, меня не возбуждают.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > пьяныйхоровод 7 апреля 2020, 14:32

      Ты когда хороводы пьяные водить прекратишь ?
      Скажи хоть что нибудь на трезвянку.

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      Рейтинг: +943

      Граф2019 6 апреля 2020, 10:47

      ценный экземпляр...

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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 6 апреля 2020, 07:51

      Лучше бы он оттуда и не приезжал.

      -1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Иван Петров 1986 6 апреля 2020, 12:18

      А иногда лучше и промолчать )))

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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 > VVM1964 6 апреля 2020, 12:24

      Пишешь лучше промолчать, а сам...

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Иван Петров 1986 6 апреля 2020, 14:39

      Дебаты по принципу " сам - дурак " вел в детском саду , но уже ДАВНЫМ ДАВНО вышел из этого возраста .)))))))))

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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 > VVM1964 6 апреля 2020, 20:44

      Сколько же тебе годков-то умный ты наш?

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Иван Петров 1986 6 апреля 2020, 22:08

      Мой возраст легко считается - 1964 это год рождения , а на счет " умный " спасибо конечно , но "я себя , в отличии от других гениев , гением не считаю" )))))))

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      Рейтинг: +4062

      Иван Петров 1986 > VVM1964 7 апреля 2020, 15:10

      Я с 1952 года. А гением ты себя считаешь, ой как считаешь.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Иван Петров 1986 8 апреля 2020, 01:05

      Я так понимаю ты всё про меня знаешь , а может и про всех )))))))

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