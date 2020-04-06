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  • FC Update: «Спартак» арендовал самолет, чтобы Тиль смог вернуться в Нидерланды

FC Update: «Спартак» арендовал самолет, чтобы Тиль смог вернуться в Нидерланды

6 апреля 2020, 07:28
24

«Спартак» оказал серьезную помощь полузащитнику Гусу Тилю в вопросе возвращения на родину.

По информации FC Update, клуб арендовал самолет, чтобы футболист смог вернуться в Нидерланды в условиях пандемии коронавируса.

Изначально голландец хотел отправиться в Санкт-Петербург, потом уехать на автобусе в Хельсинки и оттуда улететь в Амстердам. Но при таком сценарии существовал риск не успеть пересечь финскую границу.

На выручку пришел «Спартак» который помог Тилю улететь в Берлин, откуда он уже добрался в свою страну.

  • Москвичи купили хавбека прошлым летом за 18 миллионов евро.
  • В активе Тиля 17 матчей, один гол и три ассиста.

Источник: FC Update

Голландский новостной ресурс, посвященный футболу. Редакиция находится в городе Леэварден.

Россия. Премьер-лига Спартак Тил Гус
Комментарии (24)
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Иван Петров 1986
1586148686
Лучше бы он оттуда и не приезжал.
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Граф2019
1586159266
ценный экземпляр...
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vka1970
1586168687
Спартак хоть кому то помощь оказывает.Футболистам, ветеранам, а остальные ограничиваются советами.Хотя нет, футболист Локо Джорджевич перечислил порядка 20 тыс евро в какой то фонд для помощи в борьбе с инфекцией.А наши горлопаны как всегда сетуют на то, что нас самим помощи мало.Угу.Отдай последние штаны, но помоги ближнему.Во всём мире помощь в первую очередь оказывают те, кто справился со своими проблемами.Иначе оказывать эту помощь окажется нЕкому.
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korovindanilnth
1586173098
Карантин, самоизоляция и не чем себя занять? Прокачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ------- http://chilp.it/393da40
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Rus9I
1586195639
Странное решение, видимо игроку очень нужно было домой. Я бы сказал срочно! Если он был готов на автобусе поехать домой.
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