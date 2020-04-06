FC Update: «Спартак» арендовал самолет, чтобы Тиль смог вернуться в Нидерланды

«Спартак» оказал серьезную помощь полузащитнику Гусу Тилю в вопросе возвращения на родину.
По информации FC Update, клуб арендовал самолет, чтобы футболист смог вернуться в Нидерланды в условиях пандемии коронавируса.
Изначально голландец хотел отправиться в Санкт-Петербург, потом уехать на автобусе в Хельсинки и оттуда улететь в Амстердам. Но при таком сценарии существовал риск не успеть пересечь финскую границу.
На выручку пришел «Спартак» который помог Тилю улететь в Берлин, откуда он уже добрался в свою страну.
- Москвичи купили хавбека прошлым летом за 18 миллионов евро.
- В активе Тиля 17 матчей, один гол и три ассиста.
Источник: FC Update
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