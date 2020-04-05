Филипп: «Я в России для того, чтобы выиграть трофей с «Динамо»

Футболист «Динамо» Максимилиан Филипп настроен взять с командой трофей. Он пришел в клуб летом из Бундеслиги.
— Что вас больше всего удивило в России?
— Люди. Они дружелюбные и открытые, всегда готовы помочь.
— Как вам РПЛ и хотели бы выиграть трофей с «Динамо»?
— Интересная лига, не такая простая, как это может показаться. Конечно, я бы хотел выиграть трофей. Я здесь именно для этого.
- Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
- В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.
Источник: официальный сайт «Динамо»