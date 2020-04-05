Филипп: «Я в России для того, чтобы выиграть трофей с «Динамо»

Футболист «Динамо» Максимилиан Филипп настроен взять с командой трофей. Он пришел в клуб летом из Бундеслиги.

— Что вас больше всего удивило в России?

— Люди. Они дружелюбные и открытые, всегда готовы помочь.

— Как вам РПЛ и хотели бы выиграть трофей с «Динамо»?

— Интересная лига, не такая простая, как это может показаться. Конечно, я бы хотел выиграть трофей. Я здесь именно для этого.