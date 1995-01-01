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    Филипп: «Я в России для того, чтобы выиграть трофей с «Динамо»

    Футболист «Динамо» Максимилиан Филипп настроен взять с командой трофей. Он пришел в клуб летом из Бундеслиги.

    — Что вас больше всего удивило в России?

    — Люди. Они дружелюбные и открытые, всегда готовы помочь.

    — Как вам РПЛ и хотели бы выиграть трофей с «Динамо»?

    — Интересная лига, не такая простая, как это может показаться. Конечно, я бы хотел выиграть трофей. Я здесь именно для этого.

    • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
    • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -56

      Фанат Рубина 2 часа назад

      филипп я тебя разочарую Трофеи и Динамо это слова антонимы

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