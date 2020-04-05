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  • Филипп: «Я в России для того, чтобы выиграть трофей с «Динамо»

Филипп: «Я в России для того, чтобы выиграть трофей с «Динамо»

5 апреля 2020, 00:43
3

Футболист «Динамо» Максимилиан Филипп настроен взять с командой трофей. Он пришел в клуб летом из Бундеслиги.

— Что вас больше всего удивило в России?

— Люди. Они дружелюбные и открытые, всегда готовы помочь.

— Как вам РПЛ и хотели бы выиграть трофей с «Динамо»?

— Интересная лига, не такая простая, как это может показаться. Конечно, я бы хотел выиграть трофей. Я здесь именно для этого.

  • Филипп перешел в «Динамо» прошлым летом из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.
  • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 2023 года.
  • В активе форварда 15 матчей за «Динамо», семь голов и один результативный пас.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Филипп Максимилиан
Комментарии (3)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Axe111
1586071457
Какой трофей лол
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Hektor 84
1586078524
Интересно он историю клуба читал? Когда динамо последний раз трофей выигрывало?
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JTherry
1586111785
трофей с дынамо? не в этой жизни...)
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