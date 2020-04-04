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  • Бийол поучаствовал в благотворительной акции по закупке респираторов для словенских больниц

Бийол поучаствовал в благотворительной акции по закупке респираторов для словенских больниц

4 апреля 2020, 23:58

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поучаствовал в благотворительной закупке респираторов для больниц Словении. Свои средства вложил и баскетболист клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

«Мы купили самые ценные и востребованные респираторы. Благодарю каждого, кто помог. Оставайтесь дома», – прокомментировал Дончич.

  • В этом сезоне Бийол сыграл в 27 матчах, отыграв в общей сложности 799 минут.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • По всему миру от пандемии коронавируса умерло более 59000 человек.

Источник: Vecer

Словенская ежедневная газета, издаваемая в Мариборе. Тираж - 25 тысяч копий.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Бийол Яка
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