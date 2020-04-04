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    Бийол поучаствовал в благотворительной акции по закупке респираторов для словенских больниц

    Полузащитник ЦСКА Яка Бийол поучаствовал в благотворительной закупке респираторов для больниц Словении. Свои средства вложил и баскетболист клуба НБА «Даллас Маверикс» Лука Дончич.

    «Мы купили самые ценные и востребованные респираторы. Благодарю каждого, кто помог. Оставайтесь дома», – прокомментировал Дончич.

    • В этом сезоне Бийол сыграл в 27 матчах, отыграв в общей сложности 799 минут.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
    • По всему миру от пандемии коронавируса умерло более 59000 человек.

    Источник: Vecer

    Словенская ежедневная газета, издаваемая в Мариборе. Тираж - 25 тысяч копий.

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    04.04.2020 23:58
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