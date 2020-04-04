Mundo Deportivo: «Милан» поспорит за Ракитича

«Милан» в ближайшее трансферное окно будет претендовать на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.
По информации Mundo Deportivo, итальянский клуб уже хотел купить хорвата в 2018 и 2019 годах, не утратив к нему интерес до сих пор.
За 32-летнего хавбека также ведут борьбу «Интер», «Атлетико», «Севилья» и другие.
- В текущем сезоне Ракитич провел за «Барсу» 31 матч и сделал четыре ассиста.
- Контракт игрока с действующим чемпионом Испании истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo