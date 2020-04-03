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    Mundo Deportivo: «Милан» поспорит за Ракитича

    «Милан» в ближайшее трансферное окно будет претендовать на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

    По информации Mundo Deportivo, итальянский клуб уже хотел купить хорвата в 2018 и 2019 годах, не утратив к нему интерес до сих пор.

    За 32-летнего хавбека также ведут борьбу «Интер», «Атлетико», «Севилья» и другие.

    • В текущем сезоне Ракитич провел за «Барсу» 31 матч и сделал четыре ассиста.
    • Контракт игрока с действующим чемпионом Испании истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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