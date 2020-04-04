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Mundo Deportivo: «Милан» поспорит за Ракитича

4 апреля 2020, 09:44

«Милан» в ближайшее трансферное окно будет претендовать на полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича.

По информации Mundo Deportivo, итальянский клуб уже хотел купить хорвата в 2018 и 2019 годах, не утратив к нему интерес до сих пор.

За 32-летнего хавбека также ведут борьбу «Интер», «Атлетико», «Севилья» и другие.

  • В текущем сезоне Ракитич провел за «Барсу» 31 матч и сделал четыре ассиста.
  • Контракт игрока с действующим чемпионом Испании истекает в 2021 году.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Италия. Серия А Испания. Примера Барселона Милан Ракитич Иван
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