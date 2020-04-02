Экс-начальник ЦСКА Коробочка – о покупке Семака: «Возил два раза по 250 тысяч. Страшно было, черт возьми!»

Бывший начальник ЦСКА Анатолий Коробочка поделился подробностями приобретения Сергея Семака, игравшего тогда за «Асмарал».

— Говорят, заплатил ЦСКА за него «Асмаралу» космические по тем временам деньги.

— Так я эти деньги и отвозил.

— Вам и рассказывать — сколько было в том кульке.

— Это было два кулька. Возил два раза по 250 тысяч долларов. Страшно, черт возьми! Главное, сделать надо так, чтоб никто не знал, что ты повез. Говоришь при всех: «Кладу в сейф. Пойду, покушаю». А сам — туда, в офис Аль-Халиди. В 90-е за тысячу долларов прибили бы.

— Пересчитывал при вас?

— Он вообще к деньгам не прикасался. Какая-то женщина этим занималась. Главное было — уговорить Аль-Халиди отдать трансфер до того, как получил сумму целиком. Надо было Семака срочно заявлять. А он ни в какую!

— Кто разговаривал?

— Я. Аль-Халиди слушает и улыбается: «Я не верю». Рассказываю: «Деньги в Германии, все привожу лично я» — «Точно?» — «Клянусь!» Поверил. А мы не обманули, все довезли.