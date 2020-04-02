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    «Бавария» оштрафовала Боатенга за нарушение карантина. Деньги отдадут мюнхенским больницам

    «Бавария» наложила штраф на Джерома Боатенга за нарушение карантина после того, как защитник попал в ДТП. Игрок ехал в Лейпциг к сыну, используя летнюю резину в снегопад.

    «Боатенг нарушил правила, находясь слишком далеко от своего дома. Правительство Баварии ограничило передвижение в связи с текущей ситуацией, и игроки «Баварии» должны руководствоваться этими правилами. Клуб решил наложить штраф на Боатенга, и пожертвует деньги мюнхенским больницам», – сказано в заявлении «Баварии».

    • В текущем сезоне Бундеслиги Боатенг провел 24 матча, сделал результативный пас.
    • «Бавария» хочет продать Боатенга.
    • Сезон Бундеслиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    02.04.2020 14:01
    Комментарии1
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      Рейтинг: +826

      Rus9I 10 часов назад

      Вот это я понимаю, штрафы иду куда действительно нужно!

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