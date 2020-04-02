«Бавария» оштрафовала Боатенга за нарушение карантина. Деньги отдадут мюнхенским больницам

«Бавария» наложила штраф на Джерома Боатенга за нарушение карантина после того, как защитник попал в ДТП. Игрок ехал в Лейпциг к сыну, используя летнюю резину в снегопад.
«Боатенг нарушил правила, находясь слишком далеко от своего дома. Правительство Баварии ограничило передвижение в связи с текущей ситуацией, и игроки «Баварии» должны руководствоваться этими правилами. Клуб решил наложить штраф на Боатенга, и пожертвует деньги мюнхенским больницам», – сказано в заявлении «Баварии».
- В текущем сезоне Бундеслиги Боатенг провел 24 матча, сделал результативный пас.
- «Бавария» хочет продать Боатенга.
- Сезон Бундеслиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: официальный сайт «Баварии»