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  • «Бавария» оштрафовала Боатенга за нарушение карантина. Деньги отдадут мюнхенским больницам

«Бавария» оштрафовала Боатенга за нарушение карантина. Деньги отдадут мюнхенским больницам

2 апреля 2020, 14:01
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«Бавария» наложила штраф на Джерома Боатенга за нарушение карантина после того, как защитник попал в ДТП. Игрок ехал в Лейпциг к сыну, используя летнюю резину в снегопад.

«Боатенг нарушил правила, находясь слишком далеко от своего дома. Правительство Баварии ограничило передвижение в связи с текущей ситуацией, и игроки «Баварии» должны руководствоваться этими правилами. Клуб решил наложить штраф на Боатенга, и пожертвует деньги мюнхенским больницам», – сказано в заявлении «Баварии».

  • В текущем сезоне Бундеслиги Боатенг провел 24 матча, сделал результативный пас.
  • «Бавария» хочет продать Боатенга.
  • Сезон Бундеслиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Боатенг Джером
Комментарии (1)
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Rus9I
1585826796
Вот это я понимаю, штрафы иду куда действительно нужно!
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