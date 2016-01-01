Новиков: «Отдал бы в аренду в минское «Динамо» Филиппа и Комличенко»

В Беларуссии сохранена Советская Система Здравоохранения при которой для Народа.... Советского …. была не страшна никакая пандемия...а мы переняли западную....поздравим себя!!!!
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на новость, что клуб может отдать в аренду минскому «Динамо» нескольких игроков. В Белоруссии, в отличие от России, чемпионат не приостановлен.
– Появилась информация, что «Динамо» готово отдать минским одноклубникам в аренду пятерых футболистов. О ком речь?
– Я бы Максимилиана Филиппа отпустил, который пропустил третьи сборы. Пусть набирает кондиции. Думаю, Владимира Рыкова тоже можно было бы туда отправить. А Дмитрий Скопинцев с Николаем Комличенко уже знают о том, что я не против их аренды.
- Новиков отвечал на вопрос 1 апреля во время эфира на ютубе.
- «Динамо» идет в РПЛ шестым.
- Минское «Динамо» в первых двух турах Высшей лиги проиграло.