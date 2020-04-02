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  • Новиков: «Отдал бы в аренду в минское «Динамо» Филиппа и Комличенко»

Новиков: «Отдал бы в аренду в минское «Динамо» Филиппа и Комличенко»

2 апреля 2020, 01:18
9

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на новость, что клуб может отдать в аренду минскому «Динамо» нескольких игроков. В Белоруссии, в отличие от России, чемпионат не приостановлен.

– Появилась информация, что «Динамо» готово отдать минским одноклубникам в аренду пятерых футболистов. О ком речь?

– Я бы Максимилиана Филиппа отпустил, который пропустил третьи сборы. Пусть набирает кондиции. Думаю, Владимира Рыкова тоже можно было бы туда отправить. А Дмитрий Скопинцев с Николаем Комличенко уже знают о том, что я не против их аренды.

  • Новиков отвечал на вопрос 1 апреля во время эфира на ютубе.
  • «Динамо» идет в РПЛ шестым.
  • Минское «Динамо» в первых двух турах Высшей лиги проиграло.

Источник: ютуб-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Динамо Динамо Мн Комличенко Николай Филипп Максимилиан Новиков Кирилл
Комментарии (9)
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loko-the_best
1585784343
В Белоруссию реально можно много игроков отправить из рпл, пусть там поддерживают форму, Белоруссия не боится короны.
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Дедуктор
1585794383
В Беларуси полный кретин у руля. Потому и не боятся.
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моэм
1585799639
В Беларуссии сохранена Советская Система Здравоохранения при которой для Народа.... Советского …. была не страшна никакая пандемия...а мы переняли западную....поздравим себя!!!!
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piligrim1986
1585811724
кстати мысль интересная
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DeStar
1585814766
При других обстоятельствах это бы могло сработать , но у нас тут тоже развитие вируса пошло уже не слабое , так что скрывать инфу правительству не невозможно и им приходится признавать случаи которые « утекли» в прессу . На самом деле тут уже начинается не сладко, и все ещё впереди. Думаю и часа закроют уже через неделю две точно , фанаты клубов подписались что на футбол ходить перестают, хотя коме них никто и не ходит ) так что по сути играть будут уже без зрителей только по собственному желанию а не по запрету)
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GreyDM
1585823995
Сама по себе идея так себе,особенно для Филиппа. Он в России-то до конца не освоился после Германии, а тут Беларусь... боюсь охренел-бы там парень
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zigbert
1585851820
Еще интересней было бы поменяться целыми командами.
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