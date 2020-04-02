Новиков: «Отдал бы в аренду в минское «Динамо» Филиппа и Комличенко»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на новость, что клуб может отдать в аренду минскому «Динамо» нескольких игроков. В Белоруссии, в отличие от России, чемпионат не приостановлен.
– Появилась информация, что «Динамо» готово отдать минским одноклубникам в аренду пятерых футболистов. О ком речь?
– Я бы Максимилиана Филиппа отпустил, который пропустил третьи сборы. Пусть набирает кондиции. Думаю, Владимира Рыкова тоже можно было бы туда отправить. А Дмитрий Скопинцев с Николаем Комличенко уже знают о том, что я не против их аренды.
- Новиков отвечал на вопрос 1 апреля во время эфира на ютубе.
- «Динамо» идет в РПЛ шестым.
- Минское «Динамо» в первых двух турах Высшей лиги проиграло.
Источник: ютуб-канал «Динамо»