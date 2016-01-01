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    Новиков: «Отдал бы в аренду в минское «Динамо» Филиппа и Комличенко»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на новость, что клуб может отдать в аренду минскому «Динамо» нескольких игроков. В Белоруссии, в отличие от России, чемпионат не приостановлен.

    – Появилась информация, что «Динамо» готово отдать минским одноклубникам в аренду пятерых футболистов. О ком речь?

    – Я бы Максимилиана Филиппа отпустил, который пропустил третьи сборы. Пусть набирает кондиции. Думаю, Владимира Рыкова тоже можно было бы туда отправить. А Дмитрий Скопинцев с Николаем Комличенко уже знают о том, что я не против их аренды.

    • Новиков отвечал на вопрос 1 апреля во время эфира на ютубе.
    • «Динамо» идет в РПЛ шестым.
    • Минское «Динамо» в первых двух турах Высшей лиги проиграло.

    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +320

      моэм 1 час назад

      В Беларуссии сохранена Советская Система Здравоохранения при которой для Народа.... Советского …. была не страшна никакая пандемия...а мы переняли западную....поздравим себя!!!!

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      Рейтинг: +1378

      Дедуктор 3 часа назад

      В Беларуси полный кретин у руля. Потому и не боятся.

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      Рейтинг: +865

      loko-the_best 6 часов назад

      В Белоруссию реально можно много игроков отправить из рпл, пусть там поддерживают форму, Белоруссия не боится короны.

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