Федун: «Есть риск, что карантин продолжится и летом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение РФС приостановить сезон в России до июня. Функционер не исключает, что играть нельзя будет и летом.

«Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

Если получится доиграть, то хорошо. Но есть риск того, что и летом карантин продолжится», – сказал Федун ТАСС.