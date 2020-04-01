Федун: «Есть риск, что карантин продолжится и летом»

Прекращал бы Федун с вангованием. Итак все уже до предела доведены этой истерией по поводу вируса. Сидя дома народ скорее от голода передохнет чем от вируса.
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение РФС приостановить сезон в России до июня. Функционер не исключает, что играть нельзя будет и летом.
«Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Если получится доиграть, то хорошо. Но есть риск того, что и летом карантин продолжится», – сказал Федун ТАСС.
- По всему миру от коронавируса умерло более 40000 человек.
- В России заражено более 2,7 тысячи человек.
- В РПЛ лидирует с отрывом «Зенит».