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    Федун: «Есть риск, что карантин продолжится и летом»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение РФС приостановить сезон в России до июня. Функционер не исключает, что играть нельзя будет и летом.

    «Увидим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

    Если получится доиграть, то хорошо. Но есть риск того, что и летом карантин продолжится», – сказал Федун ТАСС.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 40000 человек.
    • В России заражено более 2,7 тысячи человек.
    • В РПЛ лидирует с отрывом «Зенит».

    Источник: ТАСС

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    01.04.2020 22:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22102

      oyabun 56 минут назад

      Прекращал бы Федун с вангованием. Итак все уже до предела доведены этой истерией по поводу вируса. Сидя дома народ скорее от голода передохнет чем от вируса.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1609

      neim 5 часов назад

      Увы, это скорее всего уже и не риск, а реальность.

      0
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      Рейтинг: +2758

      Борат 9 часов назад

      Позор рылам !!!
      Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2048

      solodealer 9 часов назад

      Опять про бабло! Удивительные люди! В стране есть риск ТЫСЯЧ СМЕРТЕЙ И МИЛЛИОННОЙ НИЩЕТЫ, а эти всё "упущенную выгоду считают...

      3
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      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY > solodealer 8 часов назад

      Жопа у него зачесалась от убытков.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2758

      Борат 9 часов назад

      Тебя бы на Соловки на карантин отправить или в Магадан, чтоб подумал там, как народную нефть на рыл просаживать ! Стыдно за хряков !!! Позор крючкохвостым! Гыгы

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