Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Как тратить эти 144 миллиона, решал не один Геркус»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию с иском клуба в 144 миллиона рублей к экс-руководителю москвичей Илье Геркусу.

«Из-за всей этой возни страдает имидж клуба. Со стороны люди смотрят и думают: «Вот там воруют». Когда Геркус работал в команде, он был подотчeтен совету директоров, все затраты согласовались. Тогда и надо было предъявлять претензии, запрещать премиальные, если совет директоров так считает. Себе же Геркус не мог выписывать премии. Руководителю клуба премия выписывается решением совета директоров. Как тратить эти 144 млн рублей, решал не один Геркус. Всe нужно было исправлять, когда он ещe работал в клубе. Я не собираюсь оправдывать Геркуса, но если смотреть со стороны, то эта возня не приводит ни к чему хорошему.

Все затраты должны быть прозрачными: на покупку, продажу игроков. Да, у меня тоже были возможности использования средств не по назначению. Когда строили малую спортивную арену, я из бюджета не взял ни копейки. Построено было на сэкономленные деньги, но есть смета, где указано, на что именно были потрачены деньги. А всe, что сейчас происходит, — очень некрасиво», – сказал Наумов.