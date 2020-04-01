Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Как тратить эти 144 миллиона, решал не один Геркус»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Как тратить эти 144 миллиона, решал не один Геркус»

1 апреля 2020, 14:26
1

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию с иском клуба в 144 миллиона рублей к экс-руководителю москвичей Илье Геркусу.

«Из-за всей этой возни страдает имидж клуба. Со стороны люди смотрят и думают: «Вот там воруют». Когда Геркус работал в команде, он был подотчeтен совету директоров, все затраты согласовались. Тогда и надо было предъявлять претензии, запрещать премиальные, если совет директоров так считает. Себе же Геркус не мог выписывать премии. Руководителю клуба премия выписывается решением совета директоров. Как тратить эти 144 млн рублей, решал не один Геркус. Всe нужно было исправлять, когда он ещe работал в клубе. Я не собираюсь оправдывать Геркуса, но если смотреть со стороны, то эта возня не приводит ни к чему хорошему.

Все затраты должны быть прозрачными: на покупку, продажу игроков. Да, у меня тоже были возможности использования средств не по назначению. Когда строили малую спортивную арену, я из бюджета не взял ни копейки. Построено было на сэкономленные деньги, но есть смета, где указано, на что именно были потрачены деньги. А всe, что сейчас происходит, — очень некрасиво», – сказал Наумов.

  • Геркус занимал пост гендиректора «Локомотива» с лета 2016-го по декабрь 2018-го года.
  • Клуб пытается взыскать с менеджера 144,6 миллиона рублей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1585745448
Наумов выгораживает Геркуса. И почему тогда сам Геркус не скажет о том, что сказал Наумов?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+