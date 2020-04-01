AS: Зидан намерен избавиться от Хамеса в «Реале»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом покинет клуб.

По информации источника, инициатива исходит от главного тренера клуба Зинедина Зидана.

Французский специалист недоволен формой колумбийца и не видит игрока в «Реале» на следующий сезон.