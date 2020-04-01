AS: Зидан намерен избавиться от Хамеса в «Реале»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом покинет клуб.
По информации источника, инициатива исходит от главного тренера клуба Зинедина Зидана.
Французский специалист недоволен формой колумбийца и не видит игрока в «Реале» на следующий сезон.
- В этом сезоне во всех турнирах колумбиец сыграл в 13 встречах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.
- AS ранее сообщал, что помимо Хамеса в «Реале» намерены избавиться от Гарета Бэйла, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса.
- Также могут уйти из команды Лука Модрич, Начо, Марсело и Браим Диас.
Источник: AS