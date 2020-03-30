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    AS: Зидан намерен избавиться от Хамеса в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес летом покинет клуб.

    По информации источника, инициатива исходит от главного тренера клуба Зинедина Зидана.

    Французский специалист недоволен формой колумбийца и не видит игрока в «Реале» на следующий сезон.

    Источник: AS

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