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    Чонтофальски: «На заработанные в «Зените» деньги я пожил красиво»

    Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал о жизни после карьеры. Часть времени он провел в США.

    «Я знал, что жизнь в Америке обойдется мне дороже, но сознательно шeл на это. Понимал, что меня на плаву подержит то, что я заработал в России. В итоге жизнь во Флориде была как в сказке – лучший период вообще! Я подтянул английский, научился кайтсерфингу, увидел уйму интересных мест, включая национальный парк «Эверглейдс».

    Деньги, заработанные в «Зените», я тратил на впечатления, которые у меня никто не отнимет. Ещe мы поженились с моей нынешней супругой в отеле Дональда Трампа на пляже.

    Конечно, сорить деньгами, как раньше, я уже не могу. Бывшей жене после развода я выплатил около тридцати млн чешских крон (около 90 миллионов рублей — прим. «Бомбардир»), чтобы у наших общих трех дочек было всe хорошо.

    Что ж, я пожил красиво, не проиграл заработанное в казино. Так что говорю себе: будь счастлив!» – сказал Чонтофальски изданию «Спорт день за днем».

    • Словак играл за «Зенит» с 2003 по 2009 год.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.
    • Профессиональную карьеру Чонтофальски закончил в 2015 году.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 01:45
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3712

      3a zenit 2 минуты назад

      почему бензин такой дорой при дешманской нефти?

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      Рейтинг: +1922

      general.lizyukov 1 час назад

      впечатления конечно хорошо
      только что ты будешь кушать через 20 лет? или тоже будешь рассказывать про ужасы России? за деньги, разумеется
      так к тому времени уже недорого это будет стоить
      чехи - реально прости.тутки Европы

      0
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      Рейтинг: +573

      Nevsky_RU > general.lizyukov 53 минуты назад

      ты сам то уверен в том, что ты будешь кушать через 20 лет?)

      0
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      Рейтинг: +2040

      solodealer 2 часа назад

      Типичное - и, по нашим временам, - не худшее ещё "устройство мозгов" современного футболиста...
      Недавно смотрел докфильм об Аяксе начала 70-х...О ТОМ САМОМ АЯКСЕ... Это была ЛУЧШАЯ КОМАНДА МИРА на протяжении нескольких лет!
      Её бывшие игроки... работали в других отраслях после завершения карьеры..потому, что просто ЗА футбол ТОГДА НЕ ПЛАТИЛИ МИЛЛИОНОВ (НЕ БЕРЁМ УНИКУМОВ , ТИПА КРУИФФА...ДА И ТО...)
      Хотите эксперимент над собой? Посмотрите игру 1986 года. Финал Кубка Кубков. Динамо Киев - Атлетико Мадрид. Посмотрте ВСЮ ИГРУ (есть в сети), а не "лучшие моменты и голы"..
      И ВЫ ПОЙМЁТЕ РАЗНИЦУ МЕЖДУ "ТЕМ ФУТБОЛОМ И ТЕМИ ФУТБОЛИСТАМИ (СОВЕТСКИМИ)" И НЫНЕШНИМИ: вкратце - то Динамо Лобановского и по командной игре и по составу НЕ УСТУПАЛО НЫНЕШНЕМУ ЛИВЕРПУЛЮ КЛОППА. ПОФАМИЛЬНО !!! Аскорости держали и того выше! Мы это ВИДЕЛИ СВОИМИ ГЛАЗАМИ! И годы жили с понманием того, что у нас - лучшие в мире футболисты! Ну... как мне сегодня смотреть "лучшего у нас ЗЮБУ" против Ляпцига, если я видел ТО Киевское Динамо или ТО Динамо Тбилиси (1981 г.)???
      Просто несколько фактов:
      1. За киевлян на поле одновременно играли, среди прочих, 3 футболиста: Толя Демьяненко (гениальный левый защитник), Александр Заваров и Игорь Беланов.... Так вот... Беланов играл отлично, но не был лучшим из трёх в той игре...Толя был признан лучшим в СССР в предыдущем году (в 85-м), Заваров стал лучшим в стране в этом - в 86-м... А БЕЛАНОВ СТАЛ ЛУЧШИМ В ЕВРОПЕ И ПОЛУЧИЛ ЗОЛОТОЙ МЯЧ В ЭТОМ ЖЕ - В 86-М!))) Это так...для сопоставления "силы чемпионата" ТОГО и нынешнего! Так, что там изменилось в футболе? Когда лн был лучше? Какие были скорости?)))
      2. В центре защиты у нас играл Сергей Балтача... Он уже несколько лет был в центре и в сборной... Умный техничный и жёсткий игрок... В этот роковой день игры с испанцами он прямо на поле порвал ахиллл...его унесли и он долго не играл потом... Потом вернулся...НЕ НЕ СМОГ ЗАКРЕИТЬСЯ В ОСНОВЕ ДИНАМО КИЕВ...и уехал дотгрывать в Англию)))
      3. Почти все из той команды были востребованы за кордоном! Были известны за рубежом и получали адекватные контракты...НО НИКТО НЕ БЫЛ по гроб обеспечен НА РОДИНЕ))))И НЕ МОГ ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ "КРАСИВО ЖИТЬ НА ЗАРАБОТАННЕ В ГАЗМЯСЕ")))

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      Рейтинг: +171

      valkam72 3 часа назад

      ПОЗОР газпромовскому синиту

      1
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      Рейтинг: +7101

      mihail200606 3 часа назад

      Ну и дурачок, больше у тебя шанса не будет так заработать.. Отложить надо было.. И не разводиться))

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      Рейтинг: +3712

      3a zenit > mihail200606 3 минуты назад

      чтоб не было разводов,нужно думать головой,а не писюном.

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      Рейтинг: +1063

      afw13 4 часа назад

      Газпром, мечты сбываются.
      но только у избранных)

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      Рейтинг: +19058

      пьяныйхоровод > afw13 2 часа назад

      А лукойл мечты каждого реализует ?

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      Рейтинг: +1063

      afw13 > пьяныйхоровод 1 час назад

      иди проспись))

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      Рейтинг: +2771

      Борат 4 часа назад

      Имел право !
      Он же не свинья бестрофейная !’
      Гыгы

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      Рейтинг: +1063

      afw13 > Борат 3 часа назад

      зачем ты так о Дзюбе?

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