Чонтофальски: «На заработанные в «Зените» деньги я пожил красиво»

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал о жизни после карьеры. Часть времени он провел в США.

«Я знал, что жизнь в Америке обойдется мне дороже, но сознательно шeл на это. Понимал, что меня на плаву подержит то, что я заработал в России. В итоге жизнь во Флориде была как в сказке – лучший период вообще! Я подтянул английский, научился кайтсерфингу, увидел уйму интересных мест, включая национальный парк «Эверглейдс».

Деньги, заработанные в «Зените», я тратил на впечатления, которые у меня никто не отнимет. Ещe мы поженились с моей нынешней супругой в отеле Дональда Трампа на пляже.

Конечно, сорить деньгами, как раньше, я уже не могу. Бывшей жене после развода я выплатил около тридцати млн чешских крон (около 90 миллионов рублей — прим. «Бомбардир»), чтобы у наших общих трех дочек было всe хорошо.

Что ж, я пожил красиво, не проиграл заработанное в казино. Так что говорю себе: будь счастлив!» – сказал Чонтофальски изданию «Спорт день за днем».