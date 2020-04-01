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  • Чонтофальски: «На заработанные в «Зените» деньги я пожил красиво»

Чонтофальски: «На заработанные в «Зените» деньги я пожил красиво»

1 апреля 2020, 01:45
15

Бывший вратарь «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал о жизни после карьеры. Часть времени он провел в США.

«Я знал, что жизнь в Америке обойдется мне дороже, но сознательно шeл на это. Понимал, что меня на плаву подержит то, что я заработал в России. В итоге жизнь во Флориде была как в сказке – лучший период вообще! Я подтянул английский, научился кайтсерфингу, увидел уйму интересных мест, включая национальный парк «Эверглейдс».

Деньги, заработанные в «Зените», я тратил на впечатления, которые у меня никто не отнимет. Ещe мы поженились с моей нынешней супругой в отеле Дональда Трампа на пляже.

Конечно, сорить деньгами, как раньше, я уже не могу. Бывшей жене после развода я выплатил около тридцати млн чешских крон (около 90 миллионов рублей — прим. «Бомбардир»), чтобы у наших общих трех дочек было всe хорошо.

Что ж, я пожил красиво, не проиграл заработанное в казино. Так что говорю себе: будь счастлив!» – сказал Чонтофальски изданию «Спорт день за днем».

  • Словак играл за «Зенит» с 2003 по 2009 год.
  • С командой он брал Кубок УЕФА.
  • Профессиональную карьеру Чонтофальски закончил в 2015 году.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Чонтофальски Камил
Комментарии (15)
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Мага 13
1585721900
Газпром, мечты сбываются. но только у избранных)
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mihail200606
1585722482
Ну и дурачок, больше у тебя шанса не будет так заработать.. Отложить надо было.. И не разводиться))
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valkam72
1585722776
ПОЗОР газпромовскому синиту
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general.lizyukov
1585731681
впечатления конечно хорошо только что ты будешь кушать через 20 лет? или тоже будешь рассказывать про ужасы России? за деньги, разумеется так к тому времени уже недорого это будет стоить чехи - реально прости.тутки Европы
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3a zenit
1585736203
почему бензин такой дорой при дешманской нефти?
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Из Твери Леха
1585740337
Национальные достояния России пошли на кайф какому-то словаку. Радуемся!
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