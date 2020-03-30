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  • Тарасов: «Карантин – это не повод забрасывать тренировки и учебу»

Тарасов: «Карантин – это не повод забрасывать тренировки и учебу»

30 марта 2020, 22:31
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме пост о карантине, введенном в России из-за пандемии коронавируса.

«То, что мы все оказались дома на период карантина, не повод забрасывать тренировки и учебу. Эта пауза для сохранения здоровья, но никакой не отпуск или каникулы, чтобы расслабиться и лечь на диван. Если можете продолжать тренироваться и учиться дома, делайте это, в первую очередь для себя.

По линии спорта понятно, занимайтесь просто силовыми, насколько это возможно, по линии учебы – 11 класс все равно готовится к поступлению, а вот для 8-10 классов уже запустили оперативно государственный конкурс «Большая Перемена». Разумеется, все онлайн. На выходе лучшие участники получат гарантированное обучение в институте и путевки в лагерь «Артек» на период, когда вирус пройдет. Хороший шанс, чтобы выйти из карантина победителем. Кстати, «Артек» один из лучших лагерей. Сестрeнка жены вернулась оттуда счастливая и довольная», – написал футболист.

  • Тарасов сейчас восстанавливается после закрытого перелома со смещением левой малоберцовой кости и разрыва межберцового синдесмоза.
  • По словам хавбека, его возвращение в строй ожидается в середине июня.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (3)
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vladimir-7
1585637173
Тарасову никак нельзя забрасывать тренировки языка, а то он онемеет.
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Давид59
1585637583
Ого! Вещает прям как с трибуны! Далеко пойдёт!
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zigbert
1585664809
Государственный человек. Даже вопросы образования не проходят его стороной.
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