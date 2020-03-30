Тарасов: «Карантин – это не повод забрасывать тренировки и учебу»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме пост о карантине, введенном в России из-за пандемии коронавируса.

«То, что мы все оказались дома на период карантина, не повод забрасывать тренировки и учебу. Эта пауза для сохранения здоровья, но никакой не отпуск или каникулы, чтобы расслабиться и лечь на диван. Если можете продолжать тренироваться и учиться дома, делайте это, в первую очередь для себя.

По линии спорта понятно, занимайтесь просто силовыми, насколько это возможно, по линии учебы – 11 класс все равно готовится к поступлению, а вот для 8-10 классов уже запустили оперативно государственный конкурс «Большая Перемена». Разумеется, все онлайн. На выходе лучшие участники получат гарантированное обучение в институте и путевки в лагерь «Артек» на период, когда вирус пройдет. Хороший шанс, чтобы выйти из карантина победителем. Кстати, «Артек» один из лучших лагерей. Сестрeнка жены вернулась оттуда счастливая и довольная», – написал футболист.

Тарасов сейчас восстанавливается после закрытого перелома со смещением левой малоберцовой кости и разрыва межберцового синдесмоза.

По словам хавбека, его возвращение в строй ожидается в середине июня.