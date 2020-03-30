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    Тарасов: «Карантин – это не повод забрасывать тренировки и учебу»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме пост о карантине, введенном в России из-за пандемии коронавируса.

    «То, что мы все оказались дома на период карантина, не повод забрасывать тренировки и учебу. Эта пауза для сохранения здоровья, но никакой не отпуск или каникулы, чтобы расслабиться и лечь на диван. Если можете продолжать тренироваться и учиться дома, делайте это, в первую очередь для себя.

    По линии спорта понятно, занимайтесь просто силовыми, насколько это возможно, по линии учебы – 11 класс все равно готовится к поступлению, а вот для 8-10 классов уже запустили оперативно государственный конкурс «Большая Перемена». Разумеется, все онлайн. На выходе лучшие участники получат гарантированное обучение в институте и путевки в лагерь «Артек» на период, когда вирус пройдет. Хороший шанс, чтобы выйти из карантина победителем. Кстати, «Артек» один из лучших лагерей. Сестрeнка жены вернулась оттуда счастливая и довольная», – написал футболист.

    • Тарасов сейчас восстанавливается после закрытого перелома со смещением левой малоберцовой кости и разрыва межберцового синдесмоза.
    • По словам хавбека, его возвращение в строй ожидается в середине июня.

    text

    Публикация от text (@tarasov23) 30 Мар 2020 в 9:00 PDT

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    30.03.2020 22:31
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2397

      Давид59 3 часа назад

      Ого! Вещает прям как с трибуны! Далеко пойдёт!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10477

      vladimir-7 3 часа назад

      Тарасову никак нельзя забрасывать тренировки языка, а то он онемеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19052

      пьяныйхоровод 14 часов назад

      Ясен пень не стоит забрасывать учёбу и пр. А также не повод покупать своей бабе тачку за несколько лямов , когда в стране создаётся искусственный дефицит копеечных товаров первой необходимости .

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