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Головин: «Лучший момент в карьере? Переход в «Монако»

30 марта 2020, 13:28

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал самый лучший момент в карьере.

«Самый лучший момент в карьере – это, наверное, переход в «Монако». Я бы сравнил это с выступлением на чемпионате мира», – сказал Головин в интервью пресс-службе монегасков.

  • Головин перешел в «Монако» за 30 миллионов.
  • В 65 матчах за монегасков россиянин забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Ювентус» предлагал за Головина гораздо меньше 20 миллионов»

Источник: твиттер «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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