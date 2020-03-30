Головин: «Лучший момент в карьере? Переход в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал самый лучший момент в карьере.

«Самый лучший момент в карьере – это, наверное, переход в «Монако». Я бы сравнил это с выступлением на чемпионате мира», – сказал Головин в интервью пресс-службе монегасков.

Головин перешел в «Монако» за 30 миллионов.

В 65 матчах за монегасков россиянин забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

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