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    Головин: «Лучший момент в карьере? Переход в «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал самый лучший момент в карьере.

    «Самый лучший момент в карьере – это, наверное, переход в «Монако». Я бы сравнил это с выступлением на чемпионате мира», – сказал Головин в интервью пресс-службе монегасков.

    • Головин перешел в «Монако» за 30 миллионов.
    • В 65 матчах за монегасков россиянин забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

    Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Ювентус» предлагал за Головина гораздо меньше 20 миллионов»

    Источник: твиттер «Монако»

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    30.03.2020 13:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2030

      solodealer 22 часа назад

      Худший момент в карьере - выступления за Монако...

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