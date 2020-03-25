Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Ювентус» предлагал за Головина гораздо меньше 20 миллионов»

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о деталях перехода полузащитника Александра Головина в «Монако».

— Летом работали по конкретным позициям. Искали качественных футболистов за минимальные деньги. Собрать команду нужно было к июню. Тот же Витиньо уехал только после июльского Суперкубка, примерно в эти же дни определялось будущее Головина. Так что солидным бюджетом мы не располагали. Но уже тогда почти на 100 процентов были уверены, что Саша уйдет в «Челси», «Ювентус» или «Монако». Причем от итальянцев первое предложение поступило еще до ЧМ. Но сумма оказалась неприемлемой для ЦСКА.

— Писали о 20 миллионах.

— Гораздо ниже.

— Ты рад тому, как складывается карьера Головина?

— Саша сделал правильный выбор. Я был в числе тех, кто рекомендовал ему «Монако». Он там играет, растет и прибавляет. После ЧМ и переезда в Европу он окончательно стал лидером сборной наравне с Дзюбой. Я глубоко убежден: в «Челси» он бы не заиграл. Как можно приходить под нового тренера (Сарри), который берет на позицию Головина своего любимого футболиста (Жоржиньо)?

— Где ты видишь Головина через три года?

— Думаю, он переедет в Англию. Раз: его возьмут уже состоявшимся футболистом, а не подающим надежды. Два: он приедет за большие деньги. Три: очень важно приходить в топовый клуб в топовом статусе: потому что сам статус не позволит тренеру усадить тебя на лавку, это очень важно.