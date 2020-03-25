Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Ювентус» предлагал за Головина гораздо меньше 20 миллионов»

Экс-глава селекционного отдела ЦСКА: «Ювентус» предлагал за Головина гораздо меньше 20 миллионов»

25 марта 2020, 11:43
2

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков рассказал о деталях перехода полузащитника Александра Головина в «Монако».

— Летом работали по конкретным позициям. Искали качественных футболистов за минимальные деньги. Собрать команду нужно было к июню. Тот же Витиньо уехал только после июльского Суперкубка, примерно в эти же дни определялось будущее Головина. Так что солидным бюджетом мы не располагали. Но уже тогда почти на 100 процентов были уверены, что Саша уйдет в «Челси», «Ювентус» или «Монако». Причем от итальянцев первое предложение поступило еще до ЧМ. Но сумма оказалась неприемлемой для ЦСКА.

— Писали о 20 миллионах.

— Гораздо ниже.

— Ты рад тому, как складывается карьера Головина?

— Саша сделал правильный выбор. Я был в числе тех, кто рекомендовал ему «Монако». Он там играет, растет и прибавляет. После ЧМ и переезда в Европу он окончательно стал лидером сборной наравне с Дзюбой. Я глубоко убежден: в «Челси» он бы не заиграл. Как можно приходить под нового тренера (Сарри), который берет на позицию Головина своего любимого футболиста (Жоржиньо)?

— Где ты видишь Головина через три года?

— Думаю, он переедет в Англию. Раз: его возьмут уже состоявшимся футболистом, а не подающим надежды. Два: он приедет за большие деньги. Три: очень важно приходить в топовый клуб в топовом статусе: потому что сам статус не позволит тренеру усадить тебя на лавку, это очень важно.

  • Головин перешел в «Монако» за 30 миллионов.
  • В 65 матчах за монегасков россиянин забил 7 голов и сделал 8 результативных передач.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Монако Челси ЦСКА Ювентус Головин Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1585136677
Он предлагал 20 тыщ, которые должны были выплатить кони за стажировку.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+