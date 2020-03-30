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    Ещенко: «Не думаю, что Бакаева можно считать лидером «Спартака»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о лидерских качествах хавбека Зелимхана Бакаева.

    «Человек должен быть лидером как на поле, так и в раздевалке. Быть примером для всех. Не думаю, что пока можно однозначно считать Бакаева лидером «Спартака». Возможно, в будущем он им станет, но это должно прийти с опытом. Тем более, в команде уже есть два сборника – Джикия и Зобнин. Они на своих позициях ведущие футболисты.

    То, что Бакаев забивает и отдает – это хорошо, но и его позиция и роль на поле к этому обязывает. В общем, посмотрим, все покажет время, – цитирует Ещенко «Российская газета».

    Черчесов – о Бакаеве: «У него бывают фазы, когда на 10-15 минут пропадает с поля»

    Источник: «Российская газета»

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    30.03.2020 12:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1174

      FRZZ 17 часов назад

      Главное, чтобы забивал, быть лидером не обязательно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      New Life 22 часа назад

      Лидером должен быть тренер, а игроки должны быть дружными, уважающими друг друга.

      3
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      ...
      Рейтинг: +102

      Пикап96 > New Life 19 часов назад

      Тренер должен тренировать. Есть лидер, который ведет и мотивирует команду на поле. Который в момент, когда команда проигрывает, может за счет своих индивидуальных качеств переломить ход встречи

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8467

      ufos73 22 часа назад

      Не лидер, и даже не уровень чемпионского Спартака (пока или еще)... Индивидуалист. В сборной чужие места занимает, пока травмы

      1
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      ...
      Рейтинг: +137

      New Life > ufos73 22 часа назад

      Место Глушака свято))) ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8467

      ufos73 > New Life 18 часов назад

      Давно ли Иуду в сборную вызвали?

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      Рейтинг: +137

      New Life > ufos73 18 часов назад

      )))

      0
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      Рейтинг: +2507

      Томик 22 часа назад

      Бестолков на поле и для лидера психологически слаб. Возможно человек хороший. Я уж про технику паса молчу - во дворе за такой пас бы пендалей отвесили - то в колено пнёт, то в задницу. Так что Ещенко мягко так выразился ещё. Ещё пожелание хотелось бы высказать: Не готов к игре, голова болит или ещё чего там? - не надо шапочку напяливать и мучаться на поле и мучать товарищей по команде. Просто лечись и тренируйся - не смеши народ.

      2
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      Рейтинг: +4852

      Литейный4 22 часа назад

      Бакаев такой же лузер как и срамтак. Гыгыгы

      5
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    • ...
      Рейтинг: +12578

      vka1970 23 часа назад

      Согласен с Андреем.Зелимхану надо мяском обрасти и уверенностью.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2729

      Борат 30 марта, 12:58

      В спартаке все лидеры на букву П
      Гыгы

      3
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      Рейтинг: +5516

      Persona_non_Grata > Борат 17 часов назад

      Сколько бы ты не агитировал за свою кодлу геев - тщетно )))

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