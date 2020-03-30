Ещенко: «Не думаю, что Бакаева можно считать лидером «Спартака»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о лидерских качествах хавбека Зелимхана Бакаева.

«Человек должен быть лидером как на поле, так и в раздевалке. Быть примером для всех. Не думаю, что пока можно однозначно считать Бакаева лидером «Спартака». Возможно, в будущем он им станет, но это должно прийти с опытом. Тем более, в команде уже есть два сборника – Джикия и Зобнин. Они на своих позициях ведущие футболисты.

То, что Бакаев забивает и отдает – это хорошо, но и его позиция и роль на поле к этому обязывает. В общем, посмотрим, все покажет время, – цитирует Ещенко «Российская газета».

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