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  • Ещенко: «Не думаю, что Бакаева можно считать лидером «Спартака»

Ещенко: «Не думаю, что Бакаева можно считать лидером «Спартака»

30 марта 2020, 12:23
8

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о лидерских качествах хавбека Зелимхана Бакаева.

«Человек должен быть лидером как на поле, так и в раздевалке. Быть примером для всех. Не думаю, что пока можно однозначно считать Бакаева лидером «Спартака». Возможно, в будущем он им станет, но это должно прийти с опытом. Тем более, в команде уже есть два сборника – Джикия и Зобнин. Они на своих позициях ведущие футболисты.

То, что Бакаев забивает и отдает – это хорошо, но и его позиция и роль на поле к этому обязывает. В общем, посмотрим, все покажет время, – цитирует Ещенко «Российская газета».

Черчесов – о Бакаеве: «У него бывают фазы, когда на 10-15 минут пропадает с поля»

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Бакаев Зелимхан
Комментарии (8)
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vka1970
1585565610
Согласен с Андреем.Зелимхану надо мяском обрасти и уверенностью.
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Томик
1585568202
Бестолков на поле и для лидера психологически слаб. Возможно человек хороший. Я уж про технику паса молчу - во дворе за такой пас бы пендалей отвесили - то в колено пнёт, то в задницу. Так что Ещенко мягко так выразился ещё. Ещё пожелание хотелось бы высказать: Не готов к игре, голова болит или ещё чего там? - не надо шапочку напяливать и мучаться на поле и мучать товарищей по команде. Просто лечись и тренируйся - не смеши народ.
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ufos73
1585569292
Не лидер, и даже не уровень чемпионского Спартака (пока или еще)... Индивидуалист. В сборной чужие места занимает, пока травмы
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New Life
1585569579
Лидером должен быть тренер, а игроки должны быть дружными, уважающими друг друга.
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