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  • Черчесов – о Бакаеве: «У него бывают фазы, когда на 10-15 минут пропадает с поля»

Черчесов – о Бакаеве: «У него бывают фазы, когда на 10-15 минут пропадает с поля»

27 марта 2020, 08:16
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Бакаев? Каждый футболист должен играть на своих лучших качествах. Зная, что человек может сделать, ты как тренер строишь командные действия и выстраиваешь баланс.

В такой игре, как с Сан-Марино, была возможность попробовать его на всех позициях. Для себя выводы сделали. Главное – чтобы он стабильно играл в своем клубе, и делал это не фрагментарно.

Даже в одной и той же игре у него бывают прекрасные голы и передачи, но и фазы, когда он на 10-15 минут пропадает с поля. Наверное, и клубные тренеры ему подсказывают, над чем работать», – заявил Черчесов.

  • 13 октября 2019 года Бакаева дебютировал в составе сборной России в выездном матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 против сборной Кипра (5:0).
  • На 78-й минуте он вышел вместо Алексея Ионова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Бакаев Зелимхан Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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vka1970
1585294366
Прав усатый. Бакай то как чёрт из табакерки выскакивает, то шапку неведимку включает. Талантливый вражина , но стабильности нет.
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portero
1585294451
Не худший вариант, у нас большинство 15-30 минут находятся на поле как игроки, остальное время просто наблюдают как мяч по полю перемещается.
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серега кашин
1585294704
а большинство игроков сборной порой весь матч не заметны
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koli4ka
1585297915
Зюба тоже, и не раз, пропадал на 10-15 минут,ну папиСать нужно было ...
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Рубинище
1585308678
В сборной есть игроки, которых вообще иногда не видно..
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zigbert
1585327986
Ничего наберется опыта будет всегда заметен. Задатки стать хорошим футболистом у него есть.
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Plyash
1585336583
Несмотря на всё выше сказанное,выглядит он не хуже,чем очень многие из Черчесовской команды.Обойдусь без фамилий.Удачи и терпения всем нам.
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Диктор
1585363597
Это он маскируется-но талан есть талант
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piligrim1986
1585373646
а у наших сборников бывают такие же фазы по 90 минут и ниче, играют
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NEONFOL
1585386753
да пусть хоть на весь матч пропадает, но за игру выдаёт 2-3 паса голевых. Можно весь матч бегать, везде, и бестолково. Роналду может весь матч простоять просто, но все им восхищаются, потому что он реализует свои моменты, как и месси. пропасть на поле надо тоже уметь, снять опеку например, а потом выскочить, как по мне это даже круче чем просто играть и быть всем видным
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