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    Черчесов – о Бакаеве: «У него бывают фазы, когда на 10-15 минут пропадает с поля»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

    «Бакаев? Каждый футболист должен играть на своих лучших качествах. Зная, что человек может сделать, ты как тренер строишь командные действия и выстраиваешь баланс.

    В такой игре, как с Сан-Марино, была возможность попробовать его на всех позициях. Для себя выводы сделали. Главное – чтобы он стабильно играл в своем клубе, и делал это не фрагментарно.

    Даже в одной и той же игре у него бывают прекрасные голы и передачи, но и фазы, когда он на 10-15 минут пропадает с поля. Наверное, и клубные тренеры ему подсказывают, над чем работать», – заявил Черчесов.

    • 13 октября 2019 года Бакаева дебютировал в составе сборной России в выездном матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 против сборной Кипра (5:0).
    • На 78-й минуте он вышел вместо Алексея Ионова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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