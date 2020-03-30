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  • AS: Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года, клуб против

AS: Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года, клуб против

30 марта 2020, 06:39
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Капитан «Реала» Серхио Рамос рассчитывает заключить с клубом новый контракт до лета 2023 года, сообщает AS.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона-2020/21, то есть футболист, которому сегодня исполнилось 34 года, хочет двухлетний договор.

Как стало известно ранее, клуб против таких условий защитника и намерен ограничиться продлением на один сезон.

  • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
  • Ранее игрок заявлял, что хотел бы завершить карьеру в мадридской команде.
  • В текущем сезоне в его активе 34 матча и семь голов.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Рамос Серхио
Комментарии (2)
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Valeron2790
1585561434
Денежный мешок, как обычно не прочь кинуть через х.у.й одну из своих легенд, как то было с Касом и Раулем, парашники)
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zigbert
1585577235
Служил Реалу верой и правдой. Клубу можно было бы сделать снисхождение и пойти на условия Рамоса.
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