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    AS: Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года, клуб против

    Капитан «Реала» Серхио Рамос рассчитывает заключить с клубом новый контракт до лета 2023 года, сообщает AS.

    Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона-2020/21, то есть футболист, которому сегодня исполнилось 34 года, хочет двухлетний договор.

    Как стало известно ранее, клуб против таких условий защитника и намерен ограничиться продлением на один сезон.

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • Ранее игрок заявлял, что хотел бы завершить карьеру в мадридской команде.
    • В текущем сезоне в его активе 34 матча и семь голов.

    Источник: AS

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    30.03.2020 06:39
    Комментарии3
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      Рейтинг: +75800

      zigbert 20 часов назад

      Служил Реалу верой и правдой. Клубу можно было бы сделать снисхождение и пойти на условия Рамоса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      Valeron2790 30 марта, 12:43

      Денежный мешок, как обычно не прочь кинуть через х.у.й одну из своих легенд, как то было с Касом и Раулем, парашники)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4852

      Литейный4 30 марта, 09:49

      Рамос уйдет из Реала, когда Пике из Барсы. Гыгыгы

      6
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