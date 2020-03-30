AS: Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года, клуб против

Капитан «Реала» Серхио Рамос рассчитывает заключить с клубом новый контракт до лета 2023 года, сообщает AS.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании сезона-2020/21, то есть футболист, которому сегодня исполнилось 34 года, хочет двухлетний договор.

Как стало известно ранее, клуб против таких условий защитника и намерен ограничиться продлением на один сезон.