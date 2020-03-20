Рамос не может договориться с «Реалом» о длительности нового контракта

прнавильно, ему еще год играть по контракту и вряд ли потом он сможет играть на высоком уровне долго
Переговоры между «Реалом» и защитником Серхио Рамосом о продлении контракта пока не дают результата.
Сообщается, что мадридцы готовы предложить 33-летнему футболисту соглашение только на один год. Таковы клубные правила для игроков старше 32 лет.
Капитан «Реала», в свою очередь, хочет более долгосрочный договор.
- Действующий контракт между сторонами истекает летом 2021 года.
- В текущем сезоне Рамос сыграл 34 матча в составе «Реала» и забил семь голов.