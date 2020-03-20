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    Рамос не может договориться с «Реалом» о длительности нового контракта

    Переговоры между «Реалом» и защитником Серхио Рамосом о продлении контракта пока не дают результата.

    Сообщается, что мадридцы готовы предложить 33-летнему футболисту соглашение только на один год. Таковы клубные правила для игроков старше 32 лет.

    Капитан «Реала», в свою очередь, хочет более долгосрочный договор.

    • Действующий контракт между сторонами истекает летом 2021 года.
    • В текущем сезоне Рамос сыграл 34 матча в составе «Реала» и забил семь голов.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4867

      серега кашин 1 час назад

      прнавильно, ему еще год играть по контракту и вряд ли потом он сможет играть на высоком уровне долго

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