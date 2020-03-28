Клементе Родригес: «У Черчесова не лучший характер. Иногда он жестко относился к игрокам»

Защитник аргентинского клуба «Барракас Сентраль» Клементе Родригес рассказал о методике работы главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Они пересекались в «Спартаке».

«Иногда он жестко относился к игрокам. Результаты при нем были не лучшие. Характер у него тоже не лучший. Я ничего не говорил Черчесову. Я уважительно относился к людям в «Спартаке», вел себя профессионально», – сказал Родригес Futbol Bajo Cero.