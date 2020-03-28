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  • Клементе Родригес: «У Черчесова не лучший характер. Иногда он жестко относился к игрокам»

Клементе Родригес: «У Черчесова не лучший характер. Иногда он жестко относился к игрокам»

28 марта 2020, 23:00

Защитник аргентинского клуба «Барракас Сентраль» Клементе Родригес рассказал о методике работы главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Они пересекались в «Спартаке».

«Иногда он жестко относился к игрокам. Результаты при нем были не лучшие. Характер у него тоже не лучший. Я ничего не говорил Черчесову. Я уважительно относился к людям в «Спартаке», вел себя профессионально», – сказал Родригес Futbol Bajo Cero.

  • Аргентинец играл в России с 2004 по 2009 год.
  • В РПЛ Родригес провел 71 матч, забил три гола.
  • На счету игрока 20 матчей и один гол за сборную Аргентины.

Источник: Futbol Bajo Cero
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Черчесов Станислав
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