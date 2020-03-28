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    Клементе Родригес: «У Черчесова не лучший характер. Иногда он жестко относился к игрокам»

    Защитник аргентинского клуба «Барракас Сентраль» Клементе Родригес рассказал о методике работы главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Они пересекались в «Спартаке».

    «Иногда он жестко относился к игрокам. Результаты при нем были не лучшие. Характер у него тоже не лучший. Я ничего не говорил Черчесову. Я уважительно относился к людям в «Спартаке», вел себя профессионально», – сказал Родригес Futbol Bajo Cero.

    • Аргентинец играл в России с 2004 по 2009 год.
    • В РПЛ Родригес провел 71 матч, забил три гола.
    • На счету игрока 20 матчей и один гол за сборную Аргентины.

    Источник: Futbol Bajo Cero

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    28.03.2020 23:00
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