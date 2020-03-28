Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов поучаствовал в клипе «Вечернего Урганта» про самоизоляцию

Смолов поучаствовал в клипе «Вечернего Урганта» про самоизоляцию

28 марта 2020, 00:37

Команда телешоу «Вечерний Ургант» выпустила музыкальный видеоклип про самоизоляцию во время пандемии коронавируса. В нем принял участие нападающий «Сельты» Федор Смолов. Ролик доступен ниже.

В нем также поучаствовали певец Дима Билан, юморист Илья Соболев, певица Лолита Милявская и другие деятели шоу-бизнеса.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 24000 человек.
  • В России число зараженных превысило 1000.
  • Примера, РПЛ приостановлены как минимум до второй половины апреля.

Источник: ютуб-канал «Вечерний Ургант»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Сельта Смолов Федор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+