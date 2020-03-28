Смолов поучаствовал в клипе «Вечернего Урганта» про самоизоляцию

Команда телешоу «Вечерний Ургант» выпустила музыкальный видеоклип про самоизоляцию во время пандемии коронавируса. В нем принял участие нападающий «Сельты» Федор Смолов. Ролик доступен ниже.
В нем также поучаствовали певец Дима Билан, юморист Илья Соболев, певица Лолита Милявская и другие деятели шоу-бизнеса.
- По всему миру от коронавируса умерло более 24000 человек.
- В России число зараженных превысило 1000.
- Примера, РПЛ приостановлены как минимум до второй половины апреля.
Источник: ютуб-канал «Вечерний Ургант»