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  • «ПСЖ» подготовил контракт для Кулибали с зарплатой 10 миллионов

«ПСЖ» подготовил контракт для Кулибали с зарплатой 10 миллионов

27 марта 2020, 23:48

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» продолжает вести работу над приобретением центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Для него уже приготовлен контракт со сроком до 2025 года.

Французы готовы платить футболисту 10 миллионов евро, информирует журналист Николо Скира в твиттере. Уже состоялась встреча представителя «ПСЖ» с агентом Кулибали.

  • Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года.
  • За 5,5 сезонов игрок провел более 232 матчей, забил десять голов и сделал пять ассистов.
  • На рынке игрок стоит 75 миллионов евро.

Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 60 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Франция. Лига 1 Италия. Серия А Наполи ПСЖ Кулибали Калиду
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