«ПСЖ» подготовил контракт для Кулибали с зарплатой 10 миллионов

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» продолжает вести работу над приобретением центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали. Для него уже приготовлен контракт со сроком до 2025 года.

Французы готовы платить футболисту 10 миллионов евро, информирует журналист Николо Скира в твиттере. Уже состоялась встреча представителя «ПСЖ» с агентом Кулибали.