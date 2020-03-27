Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ройс пожертвовал 500 тысяч в пользу малых предприятий Дортмунда

Ройс пожертвовал 500 тысяч в пользу малых предприятий Дортмунда

27 марта 2020, 23:16
2

Футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выступил с инициативой помочь малому бизнесу в своих городах, который несет убытки в связи с пандемией коронавируса. Сам игрок выделил 500 тысяч евро предприятиям Дортмунда.

«Есть парикмахерские, рестораны, которым сложно существовать в нынешних условиях. Такие предприятия делают город уникальным. Будьте солидарны, поддерживайте. Коронавирус помогает нам сблизиться, стать одним целым», – считает Ройс.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 24000 человек.
  • В Германии от инфекции умер 281 человек.
  • Бундеслига не возобновится раньше второй половины апреля.

Источник: инстаграм Марко Ройса
Германия. Бундеслига Боруссия Д Ройс Марко
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baslim10z
1585386225
Ройс хороший человек, не то что наши уроды-миллионеры жопоногие.
Ответить
Hektor 84
1585434970
А наши кривоножки и так мало получают))) они только по тв могут советовать как нам вести себя в условиях карантина.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+