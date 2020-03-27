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    Ройс пожертвовал 500 тысяч в пользу малых предприятий Дортмунда

    Футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выступил с инициативой помочь малому бизнесу в своих городах, который несет убытки в связи с пандемией коронавируса. Сам игрок выделил 500 тысяч евро предприятиям Дортмунда.

    «Есть парикмахерские, рестораны, которым сложно существовать в нынешних условиях. Такие предприятия делают город уникальным. Будьте солидарны, поддерживайте. Коронавирус помогает нам сблизиться, стать одним целым», – считает Ройс.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 24000 человек.
    • В Германии от инфекции умер 281 человек.
    • Бундеслига не возобновится раньше второй половины апреля.

    Источник: инстаграм Марко Ройса

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    27.03.2020 23:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1052

      FENIX-SL 1 час назад

      а у нас дзюба зато смешной

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      Рейтинг: +1052

      FENIX-SL > FENIX-SL 1 час назад

      для тех у кого нету чувства юмора

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