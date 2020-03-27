Ройс пожертвовал 500 тысяч в пользу малых предприятий Дортмунда

Футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс выступил с инициативой помочь малому бизнесу в своих городах, который несет убытки в связи с пандемией коронавируса. Сам игрок выделил 500 тысяч евро предприятиям Дортмунда.

«Есть парикмахерские, рестораны, которым сложно существовать в нынешних условиях. Такие предприятия делают город уникальным. Будьте солидарны, поддерживайте. Коронавирус помогает нам сблизиться, стать одним целым», – считает Ройс.