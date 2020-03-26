Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Сeмин: «Мы должны победить коронавирус и доиграть чемпионат»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу паузы в сезоне и выразил надежду, что национальные чемпионаты все же удастся доиграть.

    – Есть идея досрочно завершить европейские чемпионаты. Согласны с таким вариантом?

    – Я считаю так: мы, как и вся наша страна, должны бороться и победить этот вирус. И к большому удовольствию болельщиков, доиграть чемпионат. Но если этого не произойдет, и оставшиеся туры не будут проведены – мы ничего не сможем поделать. Такие решения точно будут приниматься не нами.

    – Что теперь будет с трансферным межсезоньем? Головной боли у вас добавится.

    - Это жизнь. Мы должны на все ситуации реагировать быстро и правильно. Порой все очень быстро меняется. Но долго все это не может продолжаться. После плохого всегда наступает хорошее. Настроение у меня оптимистичное. Все равно в будущем мы будем радоваться. Мы живем положительными эмоциями, они больше запоминаются. Давайте верить в лучшее.

    • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена до 10 апреля.
    • В России, по официальным данным, инфекция обнаружена у 840 человек.

    Источник: «Российская газета»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +134

      Ziklop 21 минуту назад

      Мы всех вирусов победим, но истерику разгоняют всё больше.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75681
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru