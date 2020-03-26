Сeмин: «Мы должны победить коронавирус и доиграть чемпионат»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу паузы в сезоне и выразил надежду, что национальные чемпионаты все же удастся доиграть.

– Есть идея досрочно завершить европейские чемпионаты. Согласны с таким вариантом?

– Я считаю так: мы, как и вся наша страна, должны бороться и победить этот вирус. И к большому удовольствию болельщиков, доиграть чемпионат. Но если этого не произойдет, и оставшиеся туры не будут проведены – мы ничего не сможем поделать. Такие решения точно будут приниматься не нами.

– Что теперь будет с трансферным межсезоньем? Головной боли у вас добавится.

- Это жизнь. Мы должны на все ситуации реагировать быстро и правильно. Порой все очень быстро меняется. Но долго все это не может продолжаться. После плохого всегда наступает хорошее. Настроение у меня оптимистичное. Все равно в будущем мы будем радоваться. Мы живем положительными эмоциями, они больше запоминаются. Давайте верить в лучшее.