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Сeмин: «Мы должны победить коронавирус и доиграть чемпионат»

26 марта 2020, 19:19
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу паузы в сезоне и выразил надежду, что национальные чемпионаты все же удастся доиграть.

– Есть идея досрочно завершить европейские чемпионаты. Согласны с таким вариантом?

– Я считаю так: мы, как и вся наша страна, должны бороться и победить этот вирус. И к большому удовольствию болельщиков, доиграть чемпионат. Но если этого не произойдет, и оставшиеся туры не будут проведены – мы ничего не сможем поделать. Такие решения точно будут приниматься не нами.

– Что теперь будет с трансферным межсезоньем? Головной боли у вас добавится.

- Это жизнь. Мы должны на все ситуации реагировать быстро и правильно. Порой все очень быстро меняется. Но долго все это не может продолжаться. После плохого всегда наступает хорошее. Настроение у меня оптимистичное. Все равно в будущем мы будем радоваться. Мы живем положительными эмоциями, они больше запоминаются. Давайте верить в лучшее.

  • «Локомотив» по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • РПЛ из-за пандемии коронавируса официально приостановлена до 10 апреля.
  • В России, по официальным данным, инфекция обнаружена у 840 человек.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (2)
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Ziklop
1585242186
Мы всех вирусов победим, но истерику разгоняют всё больше.
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житель СПб
1585244299
Вместе с Вами, Юрий Павлович. Удачи всем нам.
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