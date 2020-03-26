Эль-Шаарави готов вернуться в Италию на более низкую зарплату

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Стефан Эль-Шаарави хочет вернуться в Италию, сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Футболисту не нравится в Китае, и форвард готов к предложениям даже с существенно меньшей зарплатой, чем та, что он получает сейчас (16 миллионов евро). Интерес к Эль-Шаарави проявляют «Рома» и «Фиорентина».