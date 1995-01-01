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    Эль-Шаарави готов вернуться в Италию на более низкую зарплату

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Стефан Эль-Шаарави хочет вернуться в Италию, сообщил итальянский журналист Николо Скира.

    Футболисту не нравится в Китае, и форвард готов к предложениям даже с существенно меньшей зарплатой, чем та, что он получает сейчас (16 миллионов евро). Интерес к Эль-Шаарави проявляют «Рома» и «Фиорентина».

    • Игрок переехал в Китай в июле 2019 года.
    • До этого Эль-Шаарави выступал за «Рому» и «Милан».
    • Ранее футболистом интересовался «Локомотив».

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1537

      Dizayner 52 минуты назад

      балбес повелся на бабки а теперь ноет, сиди и не рыпайся))

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