Эль-Шаарави готов вернуться в Италию на более низкую зарплату

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Стефан Эль-Шаарави хочет вернуться в Италию, сообщил итальянский журналист Николо Скира.
Футболисту не нравится в Китае, и форвард готов к предложениям даже с существенно меньшей зарплатой, чем та, что он получает сейчас (16 миллионов евро). Интерес к Эль-Шаарави проявляют «Рома» и «Фиорентина».
- Игрок переехал в Китай в июле 2019 года.
- До этого Эль-Шаарави выступал за «Рому» и «Милан».
- Ранее футболистом интересовался «Локомотив».
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.