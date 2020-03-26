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  • Эль-Шаарави готов вернуться в Италию на более низкую зарплату

Эль-Шаарави готов вернуться в Италию на более низкую зарплату

26 марта 2020, 16:56
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Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Стефан Эль-Шаарави хочет вернуться в Италию, сообщил итальянский журналист Николо Скира.

Футболисту не нравится в Китае, и форвард готов к предложениям даже с существенно меньшей зарплатой, чем та, что он получает сейчас (16 миллионов евро). Интерес к Эль-Шаарави проявляют «Рома» и «Фиорентина».

  • Игрок переехал в Китай в июле 2019 года.
  • До этого Эль-Шаарави выступал за «Рому» и «Милан».
  • Ранее футболистом интересовался «Локомотив».

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Эль-Шаарави Стефан
Комментарии (1)
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Dizayner
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балбес повелся на бабки а теперь ноет, сиди и не рыпайся))
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