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    Bild: «Боруссия» М в январе отказала «Барселоне» в трансфере Плеа

    «Барселона» во время зимнего трансферного окна пыталась купить нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа.

    По информации Bild, каталонский клуб предлагал за форварда 40-50 миллионов евро, но получил отказ.

    «Боруссия» не захотела продавать одного из своих лидеров из-за невозможности подыскать ему адекватную замену.

    • В текущем сезоне 27-летний Плеа забил восемь голов и сделал восемь ассистов в 28 матчах.
    • Рыночная стоимость француза – 30 миллионов евро.
    • Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Bild

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