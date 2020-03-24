Bild: «Боруссия» М в январе отказала «Барселоне» в трансфере Плеа

«Барселона» во время зимнего трансферного окна пыталась купить нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа.
По информации Bild, каталонский клуб предлагал за форварда 40-50 миллионов евро, но получил отказ.
«Боруссия» не захотела продавать одного из своих лидеров из-за невозможности подыскать ему адекватную замену.
- В текущем сезоне 27-летний Плеа забил восемь голов и сделал восемь ассистов в 28 матчах.
- Рыночная стоимость француза – 30 миллионов евро.
- Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Bild