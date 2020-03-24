Bild: «Боруссия» М в январе отказала «Барселоне» в трансфере Плеа

«Барселона» во время зимнего трансферного окна пыталась купить нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа.

По информации Bild, каталонский клуб предлагал за форварда 40-50 миллионов евро, но получил отказ.

«Боруссия» не захотела продавать одного из своих лидеров из-за невозможности подыскать ему адекватную замену.