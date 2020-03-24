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  • Bild: «Боруссия» М в январе отказала «Барселоне» в трансфере Плеа

Bild: «Боруссия» М в январе отказала «Барселоне» в трансфере Плеа

24 марта 2020, 19:55
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«Барселона» во время зимнего трансферного окна пыталась купить нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа.

По информации Bild, каталонский клуб предлагал за форварда 40-50 миллионов евро, но получил отказ.

«Боруссия» не захотела продавать одного из своих лидеров из-за невозможности подыскать ему адекватную замену.

  • В текущем сезоне 27-летний Плеа забил восемь голов и сделал восемь ассистов в 28 матчах.
  • Рыночная стоимость француза – 30 миллионов евро.
  • Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Испания. Примера Боруссия М Барселона Плеа Алассан
Комментарии (1)
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Cules2013
1585089498
не беда
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