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    Нобоа – о возможном завершении карьеры: «Пока чувствую себя хорошо, буду играть. Не хочу, чтобы на поле было просто мое имя»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа порассуждал о том, когда для него придет время завершить профессиональную карьеру.

    – Вообще через две недели тебе 35 лет, а ты до сих пор играешь на отличном уровне. Сколько еще планируешь быть в футболе?

    – Не знаю. Я чувствую себя хорошо. У меня постоянно спрашивают об этом. Даже молодые партнеры по команде. Но пока я чувствую себя хорошо, буду играть. Если буду видеть, что не смогу помогать команде, тогда, наверное, надо заканчивать. Не хочу, чтобы на поле было просто мое имя. Я хочу играть, потому что умею играть, могу играть. И чувствую, что до сих пор способен помочь.

    – Нет ли у тебя желания после окончания карьеры остаться в России и стать тренером? Как, например, Вильям Оливейра.

    – Не думал пока об этом. Это реальная ситуация на сегодняшний день. У меня еще полтора года контракта с «Сочи». Посмотрим, как буду чувствовать себя. Я такой человек, который думает про сегодняшний день. А сегодня я хочу играть в футбол. Завтра будет видно: тренер, агент, помощник тренера, «Рубин», «Сочи»... Не знаю. А может уеду обратно домой в Эквадор. Пока не могу сказать. Хочу играть, сколько могу.

    Нобоа: «Однозначно позвал бы Кокорина в сборную Эквадора»

    Источник: Sport24

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