Нобоа: «Однозначно позвал бы Кокорина в сборную Эквадора»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы видеть в сборной Эквадора своего партнера по команде Александра Кокорина.

– Если бы ты мог натурализовать любого российского игрока для сборной Эквадора, кто бы это был?

– Позвал бы Кокорина. Однозначно. Он топ! Я давно его знаю. «Динамо», «Зенит». А сейчас «Сочи».