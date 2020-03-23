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    Нобоа: «Однозначно позвал бы Кокорина в сборную Эквадора»

    Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы видеть в сборной Эквадора своего партнера по команде Александра Кокорина.

    – Если бы ты мог натурализовать любого российского игрока для сборной Эквадора, кто бы это был?

    – Позвал бы Кокорина. Однозначно. Он топ! Я давно его знаю. «Динамо», «Зенит». А сейчас «Сочи».

    • Кокорин в феврале перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.
    • В его активе три мяча и один ассист в четырех матчах в составе южан.
    • 34-летний Нобоа выступает за сборную Эквадора с 2009 года, на его счету четыре гола в 78 играх.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +266

      ZENIT*** 1 час назад

      Если о пошёл бы,,,ОДНОЗНАЧНО!!!

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      Рейтинг: +1948

      solodealer 1 час назад

      Вам там в эквадорах президент не нужен... пожизненный? МАХНЁМ НЕ ГЛЯДЯ... А с ним в придачу бесплатной нагрузкой отдадим пару-тройку семейств..."элиты"...

      0
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      Рейтинг: +15852

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А как у вас там, в Эквадоре с мебелью?...

      0
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