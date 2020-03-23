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Нобоа: «Однозначно позвал бы Кокорина в сборную Эквадора»

23 марта 2020, 20:55
3

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы видеть в сборной Эквадора своего партнера по команде Александра Кокорина.

– Если бы ты мог натурализовать любого российского игрока для сборной Эквадора, кто бы это был?

– Позвал бы Кокорина. Однозначно. Он топ! Я давно его знаю. «Динамо», «Зенит». А сейчас «Сочи».

  • Кокорин в феврале перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.
  • В его активе три мяча и один ассист в четырех матчах в составе южан.
  • 34-летний Нобоа выступает за сборную Эквадора с 2009 года, на его счету четыре гола в 78 играх.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Эквадор Нобоа Кристиан Кокорин Александр
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1584987550
А как у вас там, в Эквадоре с мебелью?...
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ZENIT***
1584988692
Если о пошёл бы,,,ОДНОЗНАЧНО!!!
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моэм
1584994868
Ага , и намазать его автозагаром , чтобы не сильно выделялся среди аборигенов.
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