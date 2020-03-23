Нобоа: «Однозначно позвал бы Кокорина в сборную Эквадора»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хотел бы видеть в сборной Эквадора своего партнера по команде Александра Кокорина.
– Если бы ты мог натурализовать любого российского игрока для сборной Эквадора, кто бы это был?
– Позвал бы Кокорина. Однозначно. Он топ! Я давно его знаю. «Динамо», «Зенит». А сейчас «Сочи».
- Кокорин в феврале перешел из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.
- В его активе три мяча и один ассист в четырех матчах в составе южан.
- 34-летний Нобоа выступает за сборную Эквадора с 2009 года, на его счету четыре гола в 78 играх.
Источник: Sport24