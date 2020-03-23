Тедеско провел образовательный семинар для тренеров системы «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел образовательный семинар для коллег из системы клуба. Мероприятие состоялось на «Открытие Арене».

«В ходе семинара Тедеско познакомил коллег с основными принципами своей работы, рассказал о том, как организует тренировочный процесс в первой команде, а также поделился опытом работы с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола в Германии.

Тренеры в свою очередь смогли задать интересующие их вопросы о нюансах работы штаба Доменико Тедеско», – информирует пресс-служба «Спартака».