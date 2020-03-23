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    Тедеско провел образовательный семинар для тренеров системы «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел образовательный семинар для коллег из системы клуба. Мероприятие состоялось на «Открытие Арене».

    «В ходе семинара Тедеско познакомил коллег с основными принципами своей работы, рассказал о том, как организует тренировочный процесс в первой команде, а также поделился опытом работы с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола в Германии.

    Тренеры в свою очередь смогли задать интересующие их вопросы о нюансах работы штаба Доменико Тедеско», – информирует пресс-служба «Спартака».

    • Тедеско работает в «Спартаке» с осени.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
    • Чемпионат России приостановлен как минимум до 24 апреля.

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +223

      Узб@гоеный 8 минут назад

      Тедеско заведёт хряков в ФНЛ. Век воли не видать.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4023

      Литейный4 10 минут назад

      Ой держите меня в этот раз пятеро. Это что за секта, где физрук разводит лохов? Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +363

      кто там 24 минуты назад

      Гончаренко надеюсь сидел на первом ряду?

      0
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      Рейтинг: +116

      valkam72 26 минут назад

      Новость про Спартак. Сейчас бомжарня налетит. Синит ведь никому не интересен. А семак так самоизолировался, что его найти не могут. Лучших игроков называет медведев.

      1
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      ...
      Рейтинг: +602

      NEONFOL > valkam72 23 минуты назад

      медведева просто побояться обосрать, фамилия много что стоит

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