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  • Тедеско провел образовательный семинар для тренеров системы «Спартака»

Тедеско провел образовательный семинар для тренеров системы «Спартака»

23 марта 2020, 17:29
13

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско провел образовательный семинар для коллег из системы клуба. Мероприятие состоялось на «Открытие Арене».

«В ходе семинара Тедеско познакомил коллег с основными принципами своей работы, рассказал о том, как организует тренировочный процесс в первой команде, а также поделился опытом работы с молодежными командами в системе детско-юношеского футбола в Германии.

Тренеры в свою очередь смогли задать интересующие их вопросы о нюансах работы штаба Доменико Тедеско», – информирует пресс-служба «Спартака».

  • Тедеско работает в «Спартаке» с осени.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.
  • Чемпионат России приостановлен как минимум до 24 апреля.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Спартак М (мол) Спартак-2 Тедеско Доменико
Комментарии (13)
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valkam72
1584974268
Новость про Спартак. Сейчас бомжарня налетит. Синит ведь никому не интересен. А семак так самоизолировался, что его найти не могут. Лучших игроков называет медведев.
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кто там
1584974391
Гончаренко надеюсь сидел на первом ряду?
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gol_kak_sokol
1584978313
Пора позаботиться о гигиене и вымести отсюда всех питерских вшей и клопов, т.е. придурков-троллей, засирающих комменты. Я несколько дней нажимал: "пожаловаться" против их творчества, но эффект нулевой. Теперь я добьюсь момента истины: под каждым их высером я буду писать: "админы-козлы". Если забанят меня, это будет означать, что Бомбардир на содержании у этих кретинов, и бан им не грозит. Если , наконец, забанят их, я буду рад как и, надеюсь, многие мои коллеги.
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Hektor 84
1584980315
Заходя на ветку спартака видно как бомжерылых беспокоят дела и проблемы спартака. Та не будет спартака вам оленям писать не о чем будет. О других вам и сказать нечего.
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Мага 13
1584989859
на сайте Бомбардира всё без изменений, всё так же стыдно за бората и литейного, а админы курят бамбук.
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Дядя Серёжа
1585027546
По окончании прошёл семинар пр окончанию семинаров для иностранцев. Семинар прошёл в сауне на Открытие арене. (В Сандуны коронавирус не пустил)
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OldenVad
1585035316
Сам еще ничего не достиг, а уже семинары проводит! Странно мне это (
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