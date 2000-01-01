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    Комличенко – лучший игрок «Динамо» в феврале-марте по версии фанатов

    Болельщики «Динамо» посредством голосовании определили лучшего футболиста команды в феврале-марте. Им стал нападающий Николай Комличенко.

    «На втором месте с незначительным отставанием расположился немецкий атакующий полузащитник Максимилиан Филипп (25%), чьи удачные действия (гол + результативная передача) оказались важным подспорьем в гостевой победе «Динамо» над грозненским «Ахматом».

    Третья строчка осталась за Константином Раушем (20%), автором голевой передачи в игре против «Тамбова» и первого мяча нашей команды в Грозном», – информирует пресс-служба «Динамо».

    • Комличенко купили зимой у «Млады Болеслав».
    • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
    • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.

    Источник: официальный сайт «Динамо»

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