Комличенко – лучший игрок «Динамо» в феврале-марте по версии фанатов

Болельщики «Динамо» посредством голосовании определили лучшего футболиста команды в феврале-марте. Им стал нападающий Николай Комличенко.

«На втором месте с незначительным отставанием расположился немецкий атакующий полузащитник Максимилиан Филипп (25%), чьи удачные действия (гол + результативная передача) оказались важным подспорьем в гостевой победе «Динамо» над грозненским «Ахматом».

Третья строчка осталась за Константином Раушем (20%), автором голевой передачи в игре против «Тамбова» и первого мяча нашей команды в Грозном», – информирует пресс-служба «Динамо».