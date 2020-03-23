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  • Комличенко – лучший игрок «Динамо» в феврале-марте по версии фанатов

Комличенко – лучший игрок «Динамо» в феврале-марте по версии фанатов

23 марта 2020, 16:25
2

Болельщики «Динамо» посредством голосовании определили лучшего футболиста команды в феврале-марте. Им стал нападающий Николай Комличенко.

«На втором месте с незначительным отставанием расположился немецкий атакующий полузащитник Максимилиан Филипп (25%), чьи удачные действия (гол + результативная передача) оказались важным подспорьем в гостевой победе «Динамо» над грозненским «Ахматом».

Третья строчка осталась за Константином Раушем (20%), автором голевой передачи в игре против «Тамбова» и первого мяча нашей команды в Грозном», – информирует пресс-служба «Динамо».

  • Комличенко купили зимой у «Млады Болеслав».
  • «Динамо» в РПЛ идет шестым.
  • РПЛ приостановлена как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.

Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Комличенко Николай
Комментарии (2)
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FanatSerj
1584976947
неплох, но пока больше авансом. Всё таки давно в Динамо нормального центр форварда не было, вот и обрадовались.
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DOCTOR PENALTY
1584987342
Комличенко - реальная угроза Дзюбе в сборной. Давай, Колян, дерзай!
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