Суркис: «О футболе сейчас не надо думать. Сегодня на кону человеческие жизни»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал приостановку УПЛ. Функционер считает этот шаг правильным.

«Я считаю правильным остановку УПЛ. Самое главное – здоровье людей. Вокруг нас. Мы же видим, что в Италии происходит. О футболе сейчас не надо думать. Надо думать, как пройти с меньшими потерями эту инфекцию.

Игра без зрителей – это не футбол. Лучше тогда переждать, чем гоняться за всеми таблицами – это сегодня не самое важное, поверьте мне. Сегодня на кону стоят человеческие жизни. Это важнее всего», – сказал Суркис.