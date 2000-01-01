Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Суркис: «О футболе сейчас не надо думать. Сегодня на кону человеческие жизни»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал приостановку УПЛ. Функционер считает этот шаг правильным.

    «Я считаю правильным остановку УПЛ. Самое главное – здоровье людей. Вокруг нас. Мы же видим, что в Италии происходит. О футболе сейчас не надо думать. Надо думать, как пройти с меньшими потерями эту инфекцию.

    Игра без зрителей – это не футбол. Лучше тогда переждать, чем гоняться за всеми таблицами – это сегодня не самое важное, поверьте мне. Сегодня на кону стоят человеческие жизни. Это важнее всего», – сказал Суркис.

    • По всему миру из-за коронавируса умерло более 14000 человек.
    • В Украине заражено 73 человека, зарегистрировано три смертельных исхода.
    • «Динамо» в УПЛ идет третьим.

    Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3627

      3a zenit 1 час назад

      ну насколько я знаю,таким ублюдкам как братья Суркис на людей плевать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3731

      vladik12 > 3a zenit 1 час назад

      Почему Вы так о них?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      solodealer 1 час назад

      Игорь, пожалуйста, как - нибудь доведите эту простую мысль до идиота Прядкина...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75581
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru