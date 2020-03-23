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  • Суркис: «О футболе сейчас не надо думать. Сегодня на кону человеческие жизни»

Суркис: «О футболе сейчас не надо думать. Сегодня на кону человеческие жизни»

23 марта 2020, 15:53
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал приостановку УПЛ. Функционер считает этот шаг правильным.

«Я считаю правильным остановку УПЛ. Самое главное – здоровье людей. Вокруг нас. Мы же видим, что в Италии происходит. О футболе сейчас не надо думать. Надо думать, как пройти с меньшими потерями эту инфекцию.

Игра без зрителей – это не футбол. Лучше тогда переждать, чем гоняться за всеми таблицами – это сегодня не самое важное, поверьте мне. Сегодня на кону стоят человеческие жизни. Это важнее всего», – сказал Суркис.

  • По всему миру из-за коронавируса умерло более 14000 человек.
  • В Украине заражено 73 человека, зарегистрировано три смертельных исхода.
  • «Динамо» в УПЛ идет третьим.

Источник: ютуб-канал «Канали Футбол 1,2,3»
Украина. Премьер-лига Динамо К
Комментарии (6)
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3a zenit
1584970349
ну насколько я знаю,таким ублюдкам как братья Суркис на людей плевать.
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