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«Динамо» продлило карантин футболистов до 1 апреля

23 марта 2020, 01:59
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Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении карантина для футболистов.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством ФК «Динамо-Москва» совместно с тренерским и медицинским штабами клуба было принято решение о продлении домашнего карантина игроков основного и молодeжного составов минимум до 1-го апреля», – говорится в официальном заявлении клуба.

Также «Динамо» сообщило, что на этой неделе тренер по физподготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн-тренировки для игроков.

  • РПЛ из-за коронавируса официально приостановлена до 10 апреля.
  • «Динамо» по итогам 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (3)
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paracetamol
1584941226
1-е апрель, никлому не верь!
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Граф2019
1584957410
кто не курит и не пьет... тот от вируса помрет!
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