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    «Динамо» продлило карантин футболистов до 1 апреля

    Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении карантина для футболистов.

    «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством ФК «Динамо-Москва» совместно с тренерским и медицинским штабами клуба было принято решение о продлении домашнего карантина игроков основного и молодeжного составов минимум до 1-го апреля», – говорится в официальном заявлении клуба.

    Также «Динамо» сообщило, что на этой неделе тренер по физподготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн-тренировки для игроков.

    • РПЛ из-за коронавируса официально приостановлена до 10 апреля.
    • «Динамо» по итогам 22 туров занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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