«Динамо» продлило карантин футболистов до 1 апреля

Пресс-служба «Динамо» объявила о продлении карантина для футболистов.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой руководством ФК «Динамо-Москва» совместно с тренерским и медицинским штабами клуба было принято решение о продлении домашнего карантина игроков основного и молодeжного составов минимум до 1-го апреля», – говорится в официальном заявлении клуба.

Также «Динамо» сообщило, что на этой неделе тренер по физподготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн-тренировки для игроков.