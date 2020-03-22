«Кто повторит эту бодрую зарядку?». Черышев показал, как тренируется во время карантина

Сборная России разместила видео домашней тренировки полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Сейчас по всей Испании действует карантин по коронавирусу.
«Кто повторит бодрую зарядку от Дениса Черышева? Прямо не выходя из дома», – написала пресс-служба сборной.
- Ранее стало известно, что в «Валенсии» коронавирус нашли у пяти человек.
- О заражении сообщил защитник Эсекьель Гарай.
- По всему миру от коронавируса умерло более 12000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер сборной России