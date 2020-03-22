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  • «Кто повторит эту бодрую зарядку?». Черышев показал, как тренируется во время карантина

«Кто повторит эту бодрую зарядку?». Черышев показал, как тренируется во время карантина

22 марта 2020, 12:15

Сборная России разместила видео домашней тренировки полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Сейчас по всей Испании действует карантин по коронавирусу.

«Кто повторит бодрую зарядку от Дениса Черышева? Прямо не выходя из дома», – написала пресс-служба сборной.

  • Ранее стало известно, что в «Валенсии» коронавирус нашли у пяти человек.
  • О заражении сообщил защитник Эсекьель Гарай.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 12000 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Россия Черышев Денис
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