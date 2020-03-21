Прядкин: «РПЛ сейчас не рассматривает вопрос проведения матчей без зрителей»

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал понять, что лига рассчитывает на проведение матчей после возобновления турнира со зрителями на трибунах.

– Матчи без зрителей. Такое допустимо, на ваш взгляд? Если будет предписание, что играть можно, но без зрителей?

– Давайте так. Это крайняя мера, это крайнейшая мера, я бы даже так сказал. Конечно, футбол это игра для зрителей. Конечно, ограничения по посещению в том или ином субъекте ударяют по всем болельщикам. Почему я обладатель VIP-билета должен идти, а рядовой обладатель абонемента не может?

Все клубы говорят об этом. Нельзя играть без зрителей. Мы вместе со всеми руководителями клубов считаем, что футбол для зрителей. Это спорт № 1, который любят миллионы людей в мире. Мы не рассматриваем сейчас вопрос игры без зрителей.

РПЛ официально приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

В чемпионате осталось провести восемь туров.

Согласно рекомендациям УЕФА, турнир нужно завершить до 30 июня.

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