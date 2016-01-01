Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Прядкин: «РПЛ сейчас не рассматривает вопрос проведения матчей без зрителей»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин дал понять, что лига рассчитывает на проведение матчей после возобновления турнира со зрителями на трибунах.

    – Матчи без зрителей. Такое допустимо, на ваш взгляд? Если будет предписание, что играть можно, но без зрителей?

    – Давайте так. Это крайняя мера, это крайнейшая мера, я бы даже так сказал. Конечно, футбол это игра для зрителей. Конечно, ограничения по посещению в том или ином субъекте ударяют по всем болельщикам. Почему я обладатель VIP-билета должен идти, а рядовой обладатель абонемента не может?

    Все клубы говорят об этом. Нельзя играть без зрителей. Мы вместе со всеми руководителями клубов считаем, что футбол для зрителей. Это спорт № 1, который любят миллионы людей в мире. Мы не рассматриваем сейчас вопрос игры без зрителей.

    • РПЛ официально приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
    • В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • Согласно рекомендациям УЕФА, турнир нужно завершить до 30 июня.

    Прядкин: «Раньше 24 апреля чемпионат России не возобновится»

    Прядкин: «Можем досрочно завершить сезон РПЛ, но это самый крайний случай»

    Прядкин: «Моя мечта, чтобы клубы РПЛ зарабатывали до 100 миллионов долларов»

    Прядкин – о провале российских клубов в еврокубках: «Нас побаиваются, мы еще вернемся на ведущие позиции»

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75544
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru