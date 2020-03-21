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    Прядкин: «Моя мечта, чтобы клубы РПЛ зарабатывали до 100 миллионов долларов»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о доходах клубов лиги, выразив надежду, что они будут многократно расти.

    «Я очень мечтал, чтобы клубы РПЛ зависели только от реализации спонсорских соглашений, которые включали бы спонсорства, ТВ-права и так далее. Моя мечта, чтобы клубы зарабатывали до 100 миллионов долларов. Это общая сумма – и ТВ-права, и коммерческие поступления, и спонсорские пакеты, и так далее. Может, для начала сумма должна быть меньше, но мы должны хотя бы стремиться к этому.

    Сейчас в целом идет активная реализация прав. Фильмы, развлекательные программы и так далее идут в интернет. Мы очень надеемся на этот сегмент, который должен выстрелить и дать хороший доход.

    Какие проблемы у РПЛ, не считая коронавируса? Хотелось бы как можно более независимыми сделать наши клубы от регионов. Может быть, сказано грубовато, но я мечтаю, чтобы наша лига была очень доходной. И я думаю, что мы придем к этому», – сказал Прядкин.

    Прядкин: «Раньше 24 апреля чемпионат России не возобновится»

    Прядкин: «Можем досрочно завершить сезон РПЛ, но это самый крайний случай»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1928

      solodealer 1 час назад

      Поднимите уровень доходов и жизни людей в стране и мы сможем платить больше за всяческие шоу, включая футбол!
      А то, что вы предлагаете - это... ЭТО ЕЩЁ БОЛЬШЕ ДОИТЬ БЮДЖЕТ СТРАНЫ ИЛИ ГОСКОРПОРАЦИЙ...Что одно и то же)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10200

      Garrincha58 1 час назад

      какой футбол таков доход разве можно много заработать на футболе Уфы или скажем Рубина или Урала зрители не хотят смотреть и платить за такое зрелище так тогда где им заработать опять просить губернаторов дайте нам на милость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2536

      Борат 1 час назад

      Спартаку это уже сейчас под силу - надо официально туалетную бумагу с ромбиком продавать !!!
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38721

      portero 1 час назад

      Блин моя мечта : чтоб болельщики нормально зарабатывали и могли спокойно ходить на футбол не тратя на это большую часть семейного дохода.

      1
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      Рейтинг: +1928

      solodealer > portero 1 час назад

      )+

      0
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      Рейтинг: +3615

      3a zenit 1 час назад

      так сделай призовой куш в 100млн$,а не в тиньков 1 млн рублей

      3
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      Рейтинг: +10354

      vladimir-7 1 час назад

      О том, сколько нужно зарабатывать клубам, нужно спросить у
      руководства этих клубов. А чем может помочь сами РФС и РПЛ
      клубам для осуществления мечты, из высказывания Прядкина неясно?

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