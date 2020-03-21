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  • Прядкин: «Моя мечта, чтобы клубы РПЛ зарабатывали до 100 миллионов долларов»

Прядкин: «Моя мечта, чтобы клубы РПЛ зарабатывали до 100 миллионов долларов»

21 марта 2020, 15:59
11

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о доходах клубов лиги, выразив надежду, что они будут многократно расти.

«Я очень мечтал, чтобы клубы РПЛ зависели только от реализации спонсорских соглашений, которые включали бы спонсорства, ТВ-права и так далее. Моя мечта, чтобы клубы зарабатывали до 100 миллионов долларов. Это общая сумма – и ТВ-права, и коммерческие поступления, и спонсорские пакеты, и так далее. Может, для начала сумма должна быть меньше, но мы должны хотя бы стремиться к этому.

Сейчас в целом идет активная реализация прав. Фильмы, развлекательные программы и так далее идут в интернет. Мы очень надеемся на этот сегмент, который должен выстрелить и дать хороший доход.

Какие проблемы у РПЛ, не считая коронавируса? Хотелось бы как можно более независимыми сделать наши клубы от регионов. Может быть, сказано грубовато, но я мечтаю, чтобы наша лига была очень доходной. И я думаю, что мы придем к этому», – сказал Прядкин.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (11)
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vladimir-7
1584797451
О том, сколько нужно зарабатывать клубам, нужно спросить у руководства этих клубов. А чем может помочь сами РФС и РПЛ клубам для осуществления мечты, из высказывания Прядкина неясно?
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3a zenit
1584797545
так сделай призовой куш в 100млн$,а не в тиньков 1 млн рублей
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portero
1584798804
Блин моя мечта : чтоб болельщики нормально зарабатывали и могли спокойно ходить на футбол не тратя на это большую часть семейного дохода.
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Garrincha58
1584799778
какой футбол таков доход разве можно много заработать на футболе Уфы или скажем Рубина или Урала зрители не хотят смотреть и платить за такое зрелище так тогда где им заработать опять просить губернаторов дайте нам на милость
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Damir07
1584805316
Тут людям нечего есть хотя есть но нечем платить вы говорите по 100 милионов зарабатывали Не зря говорят мечтать не вредно )))
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Hektor 84
1584808129
Никогда и никого в нашей стране не волнует сколько зарабатывает народ!!! Одни разговоры о том сколько зарабатывают толстосумы. Вы повысьте доходы населения сначала, а потом иваши повысятся. Но нет же каждый думает только о своем кармане.
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zigbert
1584809393
Сделать так что бы болельщик пошел на стадион,ни в чем себе не отказывая. Вот тогда и клубы будут в достатке.
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nemolod
1584809843
Убери сейчас всех спонсоров и РПЛ окажется самой убыточной!
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Кузьмич на трибуне
1584813282
Сделайте пенсию рядовому пенсионеру , как депутату, а депутату Три МРОТ. Сделайте МРОТ-1000 $, вот тогда и народ будет на трибунах и билеты можно по 5000р продавать.
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paracetamol
1584829573
За счет кого, болельщиков? И кому эти деньги пойдут?
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