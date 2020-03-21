Прядкин: «Моя мечта, чтобы клубы РПЛ зарабатывали до 100 миллионов долларов»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о доходах клубов лиги, выразив надежду, что они будут многократно расти.

«Я очень мечтал, чтобы клубы РПЛ зависели только от реализации спонсорских соглашений, которые включали бы спонсорства, ТВ-права и так далее. Моя мечта, чтобы клубы зарабатывали до 100 миллионов долларов. Это общая сумма – и ТВ-права, и коммерческие поступления, и спонсорские пакеты, и так далее. Может, для начала сумма должна быть меньше, но мы должны хотя бы стремиться к этому.

Сейчас в целом идет активная реализация прав. Фильмы, развлекательные программы и так далее идут в интернет. Мы очень надеемся на этот сегмент, который должен выстрелить и дать хороший доход.

Какие проблемы у РПЛ, не считая коронавируса? Хотелось бы как можно более независимыми сделать наши клубы от регионов. Может быть, сказано грубовато, но я мечтаю, чтобы наша лига была очень доходной. И я думаю, что мы придем к этому», – сказал Прядкин.

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