Прядкин: «Можем досрочно завершить сезон РПЛ, но это самый крайний случай»

Президент РПЛ Сергей Прядкин не исключил, что текущий розыгрыш турнира не будет доигран.

«Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти. Но это самый крайний случай. Мы пока его не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить.

Не надо никакой паники. У нас есть вариант играть за неделю два тура. Это не вызывает проблем. У нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались. Все отнесутся с пониманием», – сказал Прядкин.