Прядкин: «Можем досрочно завершить сезон РПЛ, но это самый крайний случай»

Президент РПЛ Сергей Прядкин не исключил, что текущий розыгрыш турнира не будет доигран.
«Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти. Но это самый крайний случай. Мы пока его не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить.
Не надо никакой паники. У нас есть вариант играть за неделю два тура. Это не вызывает проблем. У нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались. Все отнесутся с пониманием», – сказал Прядкин.
- В РПЛ осталось провести восемь туров.
- Согласно рекомендациям УЕФА, чемпионат нужно завершить до 30 июня.
- «Зенит» лидирует в первенстве с 9-очковым преимуществом над «Локомотивом» и «Краснодаром».
Источник: «Спорт-Экспресс»