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    Прядкин: «Можем досрочно завершить сезон РПЛ, но это самый крайний случай»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин не исключил, что текущий розыгрыш турнира не будет доигран.

    «Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти. Но это самый крайний случай. Мы пока его не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить.

    Не надо никакой паники. У нас есть вариант играть за неделю два тура. Это не вызывает проблем. У нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались. Все отнесутся с пониманием», – сказал Прядкин.

    • В РПЛ осталось провести восемь туров.
    • Согласно рекомендациям УЕФА, чемпионат нужно завершить до 30 июня.
    • «Зенит» лидирует в первенстве с 9-очковым преимуществом над «Локомотивом» и «Краснодаром».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +53390

      Chernyi Lis 1 час назад

      позорные !!! доигрывайте как и кхл!! бульбашам по х.. у нас че превышен порог смертности?

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      Рейтинг: +53390

      Chernyi Lis > Chernyi Lis 1 час назад

      неееет..надо же как и запад делает все повторять плять..

      0
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      Рейтинг: +2327

      Давид59 2 часа назад

      Прочитал. Но не понял, что будет, если чемпионат не будет доигран. Чемпион будет? Надо бы Прядкину эту тему прояснить

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      Рейтинг: +12

      Drum 2 часа назад

      Это в случае если зенит поменяет выиграватель на проиграватель ))))

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