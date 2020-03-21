Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Прядкин: «Можем досрочно завершить сезон РПЛ, но это самый крайний случай»

Прядкин: «Можем досрочно завершить сезон РПЛ, но это самый крайний случай»

21 марта 2020, 15:15
4

Президент РПЛ Сергей Прядкин не исключил, что текущий розыгрыш турнира не будет доигран.

«Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти. Но это самый крайний случай. Мы пока его не рассматриваем. Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить.

Не надо никакой паники. У нас есть вариант играть за неделю два тура. Это не вызывает проблем. У нас были такие прецеденты, когда мы тоже сжимались. Все отнесутся с пониманием», – сказал Прядкин.

  • В РПЛ осталось провести восемь туров.
  • Согласно рекомендациям УЕФА, чемпионат нужно завершить до 30 июня.
  • «Зенит» лидирует в первенстве с 9-очковым преимуществом над «Локомотивом» и «Краснодаром».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Drum
1584795748
Это в случае если зенит поменяет выиграватель на проиграватель ))))
Ответить
Давид59
1584796535
Прочитал. Но не понял, что будет, если чемпионат не будет доигран. Чемпион будет? Надо бы Прядкину эту тему прояснить
Ответить
Chernyi Lis
1584800718
позорные !!! доигрывайте как и кхл!! бульбашам по х.. у нас че превышен порог смертности?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+