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    Прядкин – о провале российских клубов в еврокубках: «Нас побаиваются, мы еще вернемся на ведущие позиции»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин порассуждал о неудачном выступлении клубов лиги в еврокубковых турнирах сезона-2019/20.

    «Это спорт, такое бывает. Было время, когда наши клубы могли сойтись и в полуфинале еврокубка. А такое, что случилось с нашими клубами в этом сезоне, бывает и с зарубежными командами. Нас побаиваются, мы еще вернемся на ведущие позиции.

    Не удивлялись ли мои коллеги из других европейских федераций? Некоторые президенты федераций спрашивали, что случилось. Например, сербы – они удивились», – сказал Прядкин.

    Прядкин: «Раньше 24 апреля чемпионат России не возобновится»

    Прядкин: «Можем досрочно завершить сезон РПЛ, но это самый крайний случай»

    Прядкин: «Моя мечта, чтобы клубы РПЛ зарабатывали до 100 миллионов долларов»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      navashinskyvalentin 4 минуты назад

      Никто никогда ни на какие высокие позиции не вернется!!!Прядкин,проснись,прерви свой розовый сон,дерни стакан,закуси огурчиком,прими все за действительное!!!

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      Рейтинг: +583

      Makaweli 50 минут назад

      Наши Депутаты и чиновники, живут в своём мире и не видят или не хотят видеть действительность, снимите розовые очки, придите в себя!

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      Рейтинг: +3717

      Рубинище 1 час назад

      Наши клубы-мечта просто для остальных при жребии. всё автоматом сразу+6 очей видят. пургу несёт-ну кто нас побаивается. последние команды топ чемпионатов сильнее наших топов

      0
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      Рейтинг: +1770

      alarm 1 час назад

      спортаг вернётся! и снова всех насмешит)

      2
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      Рейтинг: +5405

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Стыдно стыдно за нашего чемпиона (((

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