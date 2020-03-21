Прядкин – о провале российских клубов в еврокубках: «Нас побаиваются, мы еще вернемся на ведущие позиции»

Президент РПЛ Сергей Прядкин порассуждал о неудачном выступлении клубов лиги в еврокубковых турнирах сезона-2019/20.

«Зенит» и «Локомотив» выбыли из Лиги чемпионов по итогам группового этапа.

На аналогичной стадии из Лиги Европы вылетели «Краснодар» и ЦСКА.

«Спартак» и тульский «Арсенал» не сумели преодолеть квалификацию ЛЕ.

«Это спорт, такое бывает. Было время, когда наши клубы могли сойтись и в полуфинале еврокубка. А такое, что случилось с нашими клубами в этом сезоне, бывает и с зарубежными командами. Нас побаиваются, мы еще вернемся на ведущие позиции.

Не удивлялись ли мои коллеги из других европейских федераций? Некоторые президенты федераций спрашивали, что случилось. Например, сербы – они удивились», – сказал Прядкин.

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