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  • Прядкин – о провале российских клубов в еврокубках: «Нас побаиваются, мы еще вернемся на ведущие позиции»

Прядкин – о провале российских клубов в еврокубках: «Нас побаиваются, мы еще вернемся на ведущие позиции»

21 марта 2020, 16:53
7

Президент РПЛ Сергей Прядкин порассуждал о неудачном выступлении клубов лиги в еврокубковых турнирах сезона-2019/20.

«Это спорт, такое бывает. Было время, когда наши клубы могли сойтись и в полуфинале еврокубка. А такое, что случилось с нашими клубами в этом сезоне, бывает и с зарубежными командами. Нас побаиваются, мы еще вернемся на ведущие позиции.

Не удивлялись ли мои коллеги из других европейских федераций? Некоторые президенты федераций спрашивали, что случилось. Например, сербы – они удивились», – сказал Прядкин.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (7)
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Рубинище
1584800732
Наши клубы-мечта просто для остальных при жребии. всё автоматом сразу+6 очей видят. пургу несёт-ну кто нас побаивается. последние команды топ чемпионатов сильнее наших топов
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Makaweli
1584801462
Наши Депутаты и чиновники, живут в своём мире и не видят или не хотят видеть действительность, снимите розовые очки, придите в себя!
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navashinskyvalentin
1584804221
Никто никогда ни на какие высокие позиции не вернется!!!Прядкин,проснись,прерви свой розовый сон,дерни стакан,закуси огурчиком,прими все за действительное!!!
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Hektor 84
1584808409
Прядкин по тебе психушка плачет. Кто нас побаивается? Наши клубы уже болгары и венгры молотят. После твоих слов в отставку тебя надо гнать.
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nemolod
1584809146
Пока не отмените лимит, ни о каком возвращении на ведущие позиции в еврокубках быть не может-не хватает мастерства,да где-то и желания побеждать жа и что надрываться,если зарплаты и так неплохие! И не надо тешить себя ,что кто-то вас побаивается-так что как говорила в своем известном выступлении Елена Степаненко- СИДИТЕ ДОМА!
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AtticusFinch1
1584809457
Наши клубы могли сойтись в полуфинале кубка? Может ты с Шахтером и Динамо Киев перепутал?
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Axe111
1584824853
Кого побаиваются ?!?!?!?!? Вообще дол**** что ли
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