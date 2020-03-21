Nemzeti Sport: серб Николич летом возглавит «Локомотив»

По окончании нынешнего сезона «Локомотив» сменит главного тренера.
По информации Nemzeti Sport, клуб не будет продлевать контракт с Юрием Семиным, а вместо него назначит серба Марко Николича.
40-летний специалист известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.
- По итогам 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
- Из других турниров команда вылетела еще осенью / зимой.
Источник: Nemzeti Sport
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