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Nemzeti Sport: серб Николич летом возглавит «Локомотив»

21 марта 2020, 11:32
37

По окончании нынешнего сезона «Локомотив» сменит главного тренера.

По информации Nemzeti Sport, клуб не будет продлевать контракт с Юрием Семиным, а вместо него назначит серба Марко Николича.

40-летний специалист известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

  • По итогам 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • Из других турниров команда вылетела еще осенью / зимой.

Источник: Nemzeti Sport

Ведущий спортивный портал Венгрии. Редакция ресурса находится в Будапеште. Аудитория в Facebook - почти 600 тысяч человек.

Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (37)
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zra78
1584782182
Пусть и братушка,но неруси в тренерах не нужны!!!
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ZENIT***
1584784787
По мне так именно Палыч оссациируется с Локо,столько лет отдал клубу! Уважуха Палычу!
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серега кашин
1584787686
странное решение объявить это сейчас
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Черкизовский Кот
1584789345
Команда с деревянным Эдером на острие атаки идёт второй в чемпионате, а руководство вместо нового нападающего хочет нового тренера. Кикнадзе надо гнать поганой метлой.
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СвинкаСправедливости
1584789682
Без Палыча Локо взял только один КР. С Палычем - всё остальное.
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Иван Петров 1986
1584790728
Молодые менеджеры сгубят наш футбол. Сейчас кикнадзе распродаст всех игроков, купит всякого говна, распилит оставшиеся бабки и будет все как в спартаке.
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Игорь1980
1584793520
Не болельщик Локо, но Палыч это половина команды! По мне так Палыч и Локо как одно целое!!! Пусть бы и дальше работал в Локо, а так ещё одной сильной командой меньше станет! Спартак сожрали, теперь хотят Локо сожрать
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Бухбух
1584793778
Если уж у Билича не получилось, то что говорить об этом тренеришке?
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vladimir-7
1584794798
Что-то в командах РПЛ пошло какое-то заболевание и началось оно у спартака, который занял первое место в чемпионате-сразу убрали гл. тренера, теперь Локомотив идет на втором месте, собираются уволить гл. тренера команды. Если и дальше рассматривать ситуацию с гл. тренерами, то и в Зените нужно ожидать аналогичное увольнение.
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Hektor 84
1584805482
Чем их Шпалыч не устраивает? Старый? Так Фергюсон и Венгер тоже не молодые были когда тренировали.
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