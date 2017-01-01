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    Nemzeti Sport: серб Николич летом возглавит «Локомотив»

    По окончании нынешнего сезона «Локомотив» сменит главного тренера.

    По информации Nemzeti Sport, клуб не будет продлевать контракт с Юрием Семиным, а вместо него назначит серба Марко Николича.

    40-летний специалист известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.

    • По итогам 22 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
    • Из других турниров команда вылетела еще осенью / зимой.

    Источник: Nemzeti Sport

    Ведущий спортивный портал Венгрии. Редакция ресурса находится в Будапеште. Аудитория в Facebook - почти 600 тысяч человек.

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии28
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      Рейтинг: +979

      Иван Петров 1986 37 минут назад

      Молодые менеджеры сгубят наш футбол. Сейчас кикнадзе распродаст всех игроков, купит всякого говна, распилит оставшиеся бабки и будет все как в спартаке.

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      Рейтинг: +540

      Taps 41 минуту назад

      Бабло застилает глаза людишкам из Локо.

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      Рейтинг: +1405

      Mister_Tomsk 48 минут назад

      Уверен вот в чем, уберут Палыча, по одной причине, будут продавать игроков, миранчуки оба летом будут проданы, Крыху тоже продадут, баринова так же мб спихнут, бабла в карман наберет, и все уйдет в свою грузию, Потом опять Палыча звать будут. Парнишку с Интера не будут выкупать, это уже 100%

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      Рейтинг: +1405

      Mister_Tomsk 50 минут назад

      Боже грешно конечно такое говорить, но пусть грузин этим вирусом заразится и подохнет!!!!!!!!!!! Реально в голове бардак.....

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      Рейтинг: +613

      СвинкаСправедливости 54 минуты назад

      Без Палыча Локо взял только один КР. С Палычем - всё остальное.

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      Рейтинг: +2481

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Команда с деревянным Эдером на острие атаки идёт второй в чемпионате, а руководство вместо нового нападающего хочет нового тренера. Кикнадзе надо гнать поганой метлой.

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      Рейтинг: +24

      Руслан ДСЛЦЗ > Черкизовский Кот 41 минуту назад

      Дело не в Семене, а в уровне чемпионата, одного Крыховяка хватает, что бы на втором месте идти, да и Эдер по меркам РПЛ хороший нап.

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      Рейтинг: +2481

      Черкизовский Кот > Руслан ДСЛЦЗ 36 минут назад

      10 голов за три сезона ЧР - показатель стрёмный. Даже, будь на месте Эдера хороший форвард, одного напа в заявке мало. А Джорджевич травмирован.

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      Рейтинг: +323

      фанат джигурды > Черкизовский Кот 13 минут назад

      Бомжара-Джорджевич с двух метров в пустые ворота не попадает. Он триста лет не нужен, а а остальных всех другие разобрали(((
      Вместо Юрия Палыча я согласен только на Пашинина. С ним будет нормальная игра.

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      Рейтинг: +566

      Valeron2790 1 час назад

      Локомотив -R.I.P.

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      Рейтинг: +38714

      portero 1 час назад

      Палыча поставили в известность, непонятно поможет ли это Локо?

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      Рейтинг: +4867

      серега кашин 1 час назад

      странное решение объявить это сейчас

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      Рейтинг: +97

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Главное Сухину не трогать. Он у них со связями. )))

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