Nemzeti Sport: серб Николич летом возглавит «Локомотив»

По окончании нынешнего сезона «Локомотив» сменит главного тренера.

По информации Nemzeti Sport, клуб не будет продлевать контракт с Юрием Семиным, а вместо него назначит серба Марко Николича.

40-летний специалист известен по работе в «Партизане». С ноября 2019 года он остается без работы.