Глеб: «Когда Роналду проигрывает, он злится, орет. Лео спокоен: ну проиграли»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказался о ментальных качествах действующего капитана каталонцев Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? По таланту – Месси. По целеустремленности – Роналду. Если их объединить – это величайший футболист мира. Не, мне нравится Месси больше. Но у Месси нет того, что есть у Криштиану.

У него есть такой, знаешь, характер. Куда бы он ни приходил, он лидер, тянет за собой. Он безумно не любит проигрывать. Смотри, когда Роналду проигрывает, он злится, орет. Лео спокоен: ну проиграли», – сказал Глеб.

Глеб: «Фабрегас или Месси? Фабрегас»

Глеб: «На тренировках «Барселоны» на Месси никто не повышал голос. Гвардиола один раз рявкнул, Лео выбил мяч и ушел. Царь»