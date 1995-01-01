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    Глеб: «Когда Роналду проигрывает, он злится, орет. Лео спокоен: ну проиграли»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказался о ментальных качествах действующего капитана каталонцев Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Месси или Роналду? По таланту – Месси. По целеустремленности – Роналду. Если их объединить – это величайший футболист мира. Не, мне нравится Месси больше. Но у Месси нет того, что есть у Криштиану.

    У него есть такой, знаешь, характер. Куда бы он ни приходил, он лидер, тянет за собой. Он безумно не любит проигрывать. Смотри, когда Роналду проигрывает, он злится, орет. Лео спокоен: ну проиграли», – сказал Глеб.

    Глеб: «Фабрегас или Месси? Фабрегас»

    Глеб: «На тренировках «Барселоны» на Месси никто не повышал голос. Гвардиола один раз рявкнул, Лео выбил мяч и ушел. Царь»

    Источник: Ютуб-канал «Вацко Live»

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