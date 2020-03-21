Глеб: «На тренировках «Барселоны» на Месси никто не повышал голос. Гвардиола один раз рявкнул, Лео выбил мяч и ушел. Царь»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о специфике поведения Лионеля Месси. На него не принято повышать голос.

«На тренировке никто даже голос на него не повышал. Хосеп Гвардиола один раз рявкнул на него, Месси просто мяч выбил и ушел с тренировки.

Хави подходил к нему и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся». Там все звезды мирового уровня, кто там кому-то будет указывать, что делать и как жить.

Месси особенный. Все понимали, что он просто лучший. Лео – это царь», – сказал Глеб в интервью Виктору Вацко.