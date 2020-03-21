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  • Глеб: «На тренировках «Барселоны» на Месси никто не повышал голос. Гвардиола один раз рявкнул, Лео выбил мяч и ушел. Царь»

Глеб: «На тренировках «Барселоны» на Месси никто не повышал голос. Гвардиола один раз рявкнул, Лео выбил мяч и ушел. Царь»

21 марта 2020, 01:27
5

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб рассказал о специфике поведения Лионеля Месси. На него не принято повышать голос.

«На тренировке никто даже голос на него не повышал. Хосеп Гвардиола один раз рявкнул на него, Месси просто мяч выбил и ушел с тренировки.

Хави подходил к нему и говорил: «Слышишь, Пеп, это же Лео. Успокойся». Там все звезды мирового уровня, кто там кому-то будет указывать, что делать и как жить.

Месси особенный. Все понимали, что он просто лучший. Лео – это царь», – сказал Глеб в интервью Виктору Вацко.

Источник: ютуб-канал «Вацко Live»
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Месси Лионель Глеб Александр Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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Тони Монтана Б
1584765470
Царь не царь, а уважать тренера нужно.
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ALEXMAN888
1584772306
Месси - маленькое г.....!
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Пельш 1
1584773244
Звезда, мать его за ногу! Зачем этой Барсе или Реалу тренеры, если там все звёзды и сами знают, что делать? Значит Пеп гавно!
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кто там
1584775086
О Глебе был другого мнения. А про месси и так все всё знали, только малолетки - его персофаны считают что он тихий, культурный и уравновешенный футболист, а главное профессионал) смешно.
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Hektor 84
1584804749
Барсе уже давно пора отыскать нового Месси
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