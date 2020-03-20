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  • Дивеев – о дебюте за «Уфу»: «Пытался вывести Дзюбу из себя – тычками, захватами. Артeм кипятился: «Молодой, аккуратнее»

Дивеев – о дебюте за «Уфу»: «Пытался вывести Дзюбу из себя – тычками, захватами. Артeм кипятился: «Молодой, аккуратнее»

20 марта 2020, 14:26
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил о своем дебюте за «Уфу», который пришелся на матч с «Зенитом».

«О том, что играю против «Зенита», сообщили за шесть-семь часов до игры. Естественно, трясти начало. Всем футболистам надо когда-то дебютировать. Пример – Карпов. Для меня же лучше было сразу сыграть против сильного соперника, чтобы показать себя. Против всех московских команд, того же «Зенита», «Краснодара» намного престижнее и просто интереснее играть, чем против аутсайдера, который ставит сзади автобус и тупо выносит мяч.

А тут – Дзюба, лидер сборной. Меня к «Краснодару» готовили, к ЦСКА, но выпустили только на «Зенит». Дебют получился не очень? Мягко говоря. Я вышел правым центральным защитником, а Сергей Богданович Семак знал, что я дебютирую. Дзюба начал игру возле Аликина, потом его к лавке подозвали, и он стал возле меня. Они и начали грузить мяч в мою зону. Два гола через этот фланг к нам и пришли. Можно сказать, «мои» голы, до сих пор перед глазами стоят. Ничего, на ошибках учатся.

Потолкались ли с Дзюбой? Один забег был – он меня хватал, я его, но до мяча никто не добрался – в аут ушeл. Пытался его вывести из себя – тычками, захватами. Артeм кипятился: «Молодой, аккуратнее». Разозлил его на свою голову.

Замена в перерыве? Сам понимал, что не справился. Мне дали возможность себя показать, а я не сумел. До пяти утра потом заснуть не мог: пересматривал эти грeбаные моменты. Сафрониди мне очень помог. Сказал: «Игорь, не бери в голову. Это дебют – всe нормально. Тебе ещe обязательно дадут шанс, и ты себя проявишь». После этих слов мне стало легче. С «Ахматом» сыграл», – сказал Дивеев.

  • Речь идет о матче РПЛ «Уфа» – «Зенит», который состоялся 26 августа 2018 года.
  • Петербуржцы тогда выиграли со счетом 2:0, а Дзюба забил второй гол.

Дивеев – о Луисе Адриано: «Чистый провокатор. Постоянно толкается, бьeт исподтишка»

Дивеев: «Когда Акинфеева впервые увидел, у меня ноги трястись начали. Поначалу не решался его Игорем назвать»

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзюба Артем Дивеев Игорь
Комментарии (1)
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Hektor 84
1584802666
А еще не давно высказывался о провокаторе Адриано. А у самого рыльце в пушку.
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