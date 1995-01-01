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    Дивеев – о дебюте за «Уфу»: «Пытался вывести Дзюбу из себя – тычками, захватами. Артeм кипятился: «Молодой, аккуратнее»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев вспомнил о своем дебюте за «Уфу», который пришелся на матч с «Зенитом».

    «О том, что играю против «Зенита», сообщили за шесть-семь часов до игры. Естественно, трясти начало. Всем футболистам надо когда-то дебютировать. Пример – Карпов. Для меня же лучше было сразу сыграть против сильного соперника, чтобы показать себя. Против всех московских команд, того же «Зенита», «Краснодара» намного престижнее и просто интереснее играть, чем против аутсайдера, который ставит сзади автобус и тупо выносит мяч.

    А тут – Дзюба, лидер сборной. Меня к «Краснодару» готовили, к ЦСКА, но выпустили только на «Зенит». Дебют получился не очень? Мягко говоря. Я вышел правым центральным защитником, а Сергей Богданович Семак знал, что я дебютирую. Дзюба начал игру возле Аликина, потом его к лавке подозвали, и он стал возле меня. Они и начали грузить мяч в мою зону. Два гола через этот фланг к нам и пришли. Можно сказать, «мои» голы, до сих пор перед глазами стоят. Ничего, на ошибках учатся.

    Потолкались ли с Дзюбой? Один забег был – он меня хватал, я его, но до мяча никто не добрался – в аут ушeл. Пытался его вывести из себя – тычками, захватами. Артeм кипятился: «Молодой, аккуратнее». Разозлил его на свою голову.

    Замена в перерыве? Сам понимал, что не справился. Мне дали возможность себя показать, а я не сумел. До пяти утра потом заснуть не мог: пересматривал эти грeбаные моменты. Сафрониди мне очень помог. Сказал: «Игорь, не бери в голову. Это дебют – всe нормально. Тебе ещe обязательно дадут шанс, и ты себя проявишь». После этих слов мне стало легче. С «Ахматом» сыграл», – сказал Дивеев.

    • Речь идет о матче РПЛ «Уфа» – «Зенит», который состоялся 26 августа 2018 года.
    • Петербуржцы тогда выиграли со счетом 2:0, а Дзюба забил второй гол.

    Дивеев – о Луисе Адриано: «Чистый провокатор. Постоянно толкается, бьeт исподтишка»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1074

      DMитрий 20 минут назад

      Потолкались ли с Дзюбой? Один забег был – он меня хватал, я его, но до мяча никто не добрался – в аут ушeл. Пытался его вывести из себя – тычками, захватами. Артeм кипятился: «Молодой, аккуратнее». Разозлил его на свою голову.
      До пяти утра потом заснуть не мог: связанный был, пересматривал вместе с Дзюбой эти грeбаные моменты. Он за спиной с паяльником стоял.

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