Дивеев: «Когда Акинфеева впервые увидел, у меня ноги трястись начали. Поначалу не решался его Игорем назвать»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы о своем характере и об отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.

«В компаниях я тихий, спокойненький. Не такой, как Дзюба, который, по рассказам, всe время шутит и байки травит. А на поле нужно быть громким – в футбол молча не играют, тем более на моей позиции. Защитники и вратарь стоят последними и видят всe поле, поэтому должны активнее подсказывать. Я и в детстве это делал, играя в полузащите. Возможно, что-то передалось от отца – он у меня эмоциональный человек.

Когда Дивеев играет, его лучше всех слышно на поле. Это ещe и Виктора Михайловича заслуга. Помню, когда с «Уфой» в Кампоаморе первый раз за ЦСКА играл, как рыба был – стеснялся рот открыть. Гончаренко сразу начал внушать: «Ты защитник и должен разговаривать. Подсказывать, спрашивать».

Стеснялся ли поначалу? Ну конечно. Когда Акинфеева в первый раз увидел, у меня ноги трястись начали. Поначалу не решался его Игорем назвать – для меня он Игорем Владимировичем был: «Доброе утро», «Приятного вам аппетита». Сейчас тоже могу назвать по имени-отчеству, но уже больше в шутку. Команда у нас добрая, общительная, никто ни на кого косо не смотрит. Все на позитиве, шутим друг над другом», – сказал Дивеев.

Футболист перешел в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019 года.

С тех пор он забил два гола и сделал один ассист в 38 матчах.

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