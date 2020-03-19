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  • Дивеев: «Когда Акинфеева впервые увидел, у меня ноги трястись начали. Поначалу не решался его Игорем назвать»

Дивеев: «Когда Акинфеева впервые увидел, у меня ноги трястись начали. Поначалу не решался его Игорем назвать»

19 марта 2020, 22:25
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопросы о своем характере и об отношении к капитану команды Игорю Акинфееву.

«В компаниях я тихий, спокойненький. Не такой, как Дзюба, который, по рассказам, всe время шутит и байки травит. А на поле нужно быть громким – в футбол молча не играют, тем более на моей позиции. Защитники и вратарь стоят последними и видят всe поле, поэтому должны активнее подсказывать. Я и в детстве это делал, играя в полузащите. Возможно, что-то передалось от отца – он у меня эмоциональный человек.

Когда Дивеев играет, его лучше всех слышно на поле. Это ещe и Виктора Михайловича заслуга. Помню, когда с «Уфой» в Кампоаморе первый раз за ЦСКА играл, как рыба был – стеснялся рот открыть. Гончаренко сразу начал внушать: «Ты защитник и должен разговаривать. Подсказывать, спрашивать».

Стеснялся ли поначалу? Ну конечно. Когда Акинфеева в первый раз увидел, у меня ноги трястись начали. Поначалу не решался его Игорем назвать – для меня он Игорем Владимировичем был: «Доброе утро», «Приятного вам аппетита». Сейчас тоже могу назвать по имени-отчеству, но уже больше в шутку. Команда у нас добрая, общительная, никто ни на кого косо не смотрит. Все на позитиве, шутим друг над другом», – сказал Дивеев.

  • Футболист перешел в ЦСКА из «Уфы» в феврале 2019 года.
  • С тех пор он забил два гола и сделал один ассист в 38 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Дивеев Игорь
Комментарии (3)
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portero
1584697133
Игорь Владимирович, неплохо совсем, панибратство не всем нравится...
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Граф2019
1584698105
сю-сю-сю- пупсик...
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кто там
1584702629
Ну голос у Дивеева, конечно, командирский, так что не удивительно что его слышно.
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