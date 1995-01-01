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    Дивеев: «Стоит Озил, а перед ним – пацан. Это я»

    Защитник молодежной сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как ребенком выводил на поле полузащитника сборной Германии Месута Озила.

    – Самое яркое футбольное воспоминание детства?

    – Осенью 2009 года в Уфе проходил турнир. И я – вратарем – получил приз лучшего игрока! В финале даже гол забил – то ли с пенальти, то ли с игры. Поощрили поездкой в Москву, на матч Россия – Германия. Сказали, будешь выводить футболиста на поле.

    – Поехали?

    – Конечно! Я тогда первый раз в жизни на самолете полетел и впервые же Москву увидел. Погуляли с мамой по Красной площади, а на следующий день нас повезли в «Лужники». Эту историю даже Игорь Акинфеев еще не слышал, хотя он тогда ворота защищал. Впервые рассказываю. Вообще-то, мы должны были наших выводить. Меня сразу предупредили: Аршавина не трогай.

    – Это еще почему?

    – Из-за роста! Я к тому времени до 165 см вымахал, а у него примерно 172 было. Такая пара смешно выглядела бы. Начали мне «подбирать» кого-то из высоких игроков, и вдруг все резко поменялось. Нам достались немцы. Меня сначала думали к Мертезакеру определить, а в итоге подвели к Озилу. Можете в ютуб посмотреть: стоит Озил, а перед ним – пацан в шапке со звездой и надписью Sheriff. Это я.

    • Матч завершился минимальной победой Германии (1:0).
    • Россия по итогам групповой стадии пробилась в стыковые матчи, где по сумме двух игр проиграла Словении и не попала на ЧМ-2010.

    Источник: «Чемпионат»

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