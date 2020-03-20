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Дивеев: «Стоит Озил, а перед ним – пацан. Это я»

20 марта 2020, 10:32
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Защитник молодежной сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как ребенком выводил на поле полузащитника сборной Германии Месута Озила.

– Самое яркое футбольное воспоминание детства?

– Осенью 2009 года в Уфе проходил турнир. И я – вратарем – получил приз лучшего игрока! В финале даже гол забил – то ли с пенальти, то ли с игры. Поощрили поездкой в Москву, на матч Россия – Германия. Сказали, будешь выводить футболиста на поле.

– Поехали?

– Конечно! Я тогда первый раз в жизни на самолете полетел и впервые же Москву увидел. Погуляли с мамой по Красной площади, а на следующий день нас повезли в «Лужники». Эту историю даже Игорь Акинфеев еще не слышал, хотя он тогда ворота защищал. Впервые рассказываю. Вообще-то, мы должны были наших выводить. Меня сразу предупредили: Аршавина не трогай.

– Это еще почему?

– Из-за роста! Я к тому времени до 165 см вымахал, а у него примерно 172 было. Такая пара смешно выглядела бы. Начали мне «подбирать» кого-то из высоких игроков, и вдруг все резко поменялось. Нам достались немцы. Меня сначала думали к Мертезакеру определить, а в итоге подвели к Озилу. Можете в ютуб посмотреть: стоит Озил, а перед ним – пацан в шапке со звездой и надписью Sheriff. Это я.

  • Матч завершился минимальной победой Германии (1:0).
  • Россия по итогам групповой стадии пробилась в стыковые матчи, где по сумме двух игр проиграла Словении и не попала на ЧМ-2010.

Источник: «Чемпионат»
Россия Германия Аршавин Андрей Озил Месут Дивеев Игорь
Комментарии (4)
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Nerlinger
1584699215
Чижик мелкий
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Давид59
1584702885
Помню ту игру. Там Буатенг сфолил на Быстрове в своей штрафной, а судья руки развёл. Потом повтор показали - чётко удар по ногам. Жалко ВАРа тогда не было
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vladimir-7
1584719184
Да, встречи с такими игроками у детей остаются в памяти на всю жизнь.
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