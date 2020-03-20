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  • Никита Чернов: «Люди реально думают, что бумага туалетная их спасет? Они просто сошли с ума»

Никита Чернов: «Люди реально думают, что бумага туалетная их спасет? Они просто сошли с ума»

20 марта 2020, 06:40
6

Экс-защитник ЦСКА, выступающий в составе «Крыльев Советов», Никита Чернов рассказал, почему коронавирус вызывает у него скепсис.

«Как поддерживаю форму? Как и все – либо в тренажерном зале, либо дома делаю какие-то упражнения. Друг специально приехал на нашу игру 22 марта с «Ахматом», а получилось так, что ее отменили. Пришлось знакомить его с Самарой. Все и так соскучились по официальным играм после сборов, а тут снова такое.

Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что бумага туалетная их спасет? Народ сам делает так, чтобы был дефицит. А насчет вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России или даже хотя бы в Москве, где на 12 миллионов человек меньше ста зараженных – это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день», – сказал футболист.

  • По данным на 19 марта, число зараженных в России увеличилось до 199 человек.
  • В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Чернов Никита
Комментарии (6)
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portero
1584696673
В евросоюзе скупают бумагу, просто вирус вызывает сирун наверное, от страха, СМИ явно перестарались в его раскрутке. Зато сейчас неплохо наварились на паникерах... жаль продуктов много испортят...
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zigbert
1584728656
Не серьезно это пока. Кто знает как этот вирус проявит себя в дальнейшем? У нас он только начался.
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