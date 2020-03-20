Никита Чернов: «Люди реально думают, что бумага туалетная их спасет? Они просто сошли с ума»

Экс-защитник ЦСКА, выступающий в составе «Крыльев Советов», Никита Чернов рассказал, почему коронавирус вызывает у него скепсис.

«Как поддерживаю форму? Как и все – либо в тренажерном зале, либо дома делаю какие-то упражнения. Друг специально приехал на нашу игру 22 марта с «Ахматом», а получилось так, что ее отменили. Пришлось знакомить его с Самарой. Все и так соскучились по официальным играм после сборов, а тут снова такое.

Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что бумага туалетная их спасет? Народ сам делает так, чтобы был дефицит. А насчет вируса… Я к нему очень скептически отношусь. Тем более в России или даже хотя бы в Москве, где на 12 миллионов человек меньше ста зараженных – это несерьезно. От ОРВИ больше умирает в день», – сказал футболист.