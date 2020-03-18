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  • В Санкт-Петербурге запретили проводить массовые мероприятия до 30 апреля. РПЛ остановили только до 10 апреля

В Санкт-Петербурге запретили проводить массовые мероприятия до 30 апреля. РПЛ остановили только до 10 апреля

18 марта 2020, 18:59
6

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил проводить в городе массовые мероприятия с аудиторией более 50 человек. Мораторий будет действовать до 30 апреля.

РПЛ приостановлена до 10 апреля. Если она возобновится в указанный срок, то «Зениту» придется рассматривать вариант с проведением матча без зрителей.

  • В городе закрываются музеи, театры, кинотеатры.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
  • Ранее к болельщикам обратился Сергей Семак.

Источник: администрация Санкт-Петербурга
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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Armani nn
1584548260
Путя заботится о своих земляках.Технарь всем, кто сыграет с Зенитом,без зрителей!
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serhio80
1584552784
Блеать да закройте уже все на месяц, не ***** мозг людям.
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