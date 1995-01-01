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    В Санкт-Петербурге запретили проводить массовые мероприятия до 30 апреля. РПЛ остановили только до 10 апреля

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил проводить в городе массовые мероприятия с аудиторией более 50 человек. Мораторий будет действовать до 30 апреля.

    РПЛ приостановлена до 10 апреля. Если она возобновится в указанный срок, то «Зениту» придется рассматривать вариант с проведением матча без зрителей.

    • В городе закрываются музеи, театры, кинотеатры.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
    • Ранее к болельщикам обратился Сергей Семак.

    Источник: администрация Санкт-Петербурга

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1523

      serhio80 43 минуты назад

      Блеать да закройте уже все на месяц, не ***** мозг людям.

      0
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      Рейтинг: +1529

      mamba9090909 > serhio80 25 минут назад

      Тебя послушались, вроде бы. В РФС уже есть мысли возобновить чемпионат со 2, либо с 10 мая.))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3618

      Литейный4 1 час назад

      Пенсионную реформу протолкнули под шумок ЧМ по футболу. Тогда был запрет на любые митинги.
      Сейчас запрет на мероприятия из за коронавируса аж до 30 апреля. А голосование 22 апреля за изменение конституции и обнуление сроков для царя!
      Меня терзают смутные сомнения. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1529

      mamba9090909 > Литейный4 29 минут назад

      По всему миру закрываются музеи, театры, ВСЕ мероприятия, закрываются границы, перевозки - по ВСЕМУ миру. А в твоей больной голове какие то сомнения. Мне кажется, что кроме гыгыгы там ничего нет.

      0
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      Рейтинг: +8714

      parevg 1 час назад

      А поездка в метро, является массовым мероприятием??? Даже в нашем Казанском метро, на платформе более 50 человек собирается...

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      Рейтинг: +202

      Armani nn 1 час назад

      Путя заботится о своих земляках.Технарь всем, кто сыграет с Зенитом,без зрителей!

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