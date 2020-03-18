В Санкт-Петербурге запретили проводить массовые мероприятия до 30 апреля. РПЛ остановили только до 10 апреля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил проводить в городе массовые мероприятия с аудиторией более 50 человек. Мораторий будет действовать до 30 апреля.
РПЛ приостановлена до 10 апреля. Если она возобновится в указанный срок, то «Зениту» придется рассматривать вариант с проведением матча без зрителей.
- В городе закрываются музеи, театры, кинотеатры.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.
- Ранее к болельщикам обратился Сергей Семак.
Источник: администрация Санкт-Петербурга