Семак: «Не выходите без надобности из дома. Будем ждать возвращения футбола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.
«Дорогие болельщики. Наш клуб очень переживает за здоровье игроков – так же, как и за здоровье болельщиков. Мы соблюдаем все рекомендации. Просим вас тоже соблюдать их. Не выходите без надобности из дома, соблюдайте все правила гигиены.
Я верю, что мы обязательно справимся со всем. Будем ждать возвращения большого футбола», – сказал Семак.
- РПЛ приостановлена как минимум до апреля.
- «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
- Накануне Евро перенесли на 2021 год.
Обращение Сергея Семака. pic.twitter.com/b1o08ZI0JA— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 18, 2020