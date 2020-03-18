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  • Семак: «Не выходите без надобности из дома. Будем ждать возвращения футбола»

Семак: «Не выходите без надобности из дома. Будем ждать возвращения футбола»

18 марта 2020, 15:55
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

«Дорогие болельщики. Наш клуб очень переживает за здоровье игроков – так же, как и за здоровье болельщиков. Мы соблюдаем все рекомендации. Просим вас тоже соблюдать их. Не выходите без надобности из дома, соблюдайте все правила гигиены.

Я верю, что мы обязательно справимся со всем. Будем ждать возвращения большого футбола», – сказал Семак.

  • РПЛ приостановлена как минимум до апреля.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
  • Накануне Евро перенесли на 2021 год.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (4)
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латунный
1584541203
если не выходить из дома серёжа ты будеш нас всех кормить да.у нас нет миллионных контрактов нам надо зарабатывать деньги а не получать их нахаляву как вы.
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