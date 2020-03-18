Семак: «Не выходите без надобности из дома. Будем ждать возвращения футбола»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

«Дорогие болельщики. Наш клуб очень переживает за здоровье игроков – так же, как и за здоровье болельщиков. Мы соблюдаем все рекомендации. Просим вас тоже соблюдать их. Не выходите без надобности из дома, соблюдайте все правила гигиены.

Я верю, что мы обязательно справимся со всем. Будем ждать возвращения большого футбола», – сказал Семак.

РПЛ приостановлена как минимум до апреля.

«Зенит» с отрывом лидирует в таблице.

Накануне Евро перенесли на 2021 год.