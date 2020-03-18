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    Семак: «Не выходите без надобности из дома. Будем ждать возвращения футбола»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса. По всему миру от инфекции умерло более 5000 человек.

    «Дорогие болельщики. Наш клуб очень переживает за здоровье игроков – так же, как и за здоровье болельщиков. Мы соблюдаем все рекомендации. Просим вас тоже соблюдать их. Не выходите без надобности из дома, соблюдайте все правила гигиены.

    Я верю, что мы обязательно справимся со всем. Будем ждать возвращения большого футбола», – сказал Семак.

    • РПЛ приостановлена как минимум до апреля.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в таблице.
    • Накануне Евро перенесли на 2021 год.

    Источник: твиттер «Зенита»

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