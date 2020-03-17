Федотов – о приостановке РПЛ: «У «Сочи» появится время для подведения Рами к основному составу»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов считает, что новичок команды Адиль Рами будет готов к выходу на поле после вероятной приостановки текущего розыгрыша РПЛ.

«Рами появился с небольшой травмой колена, некоторое время пропустил и занимался по индивидуальной программе. Вот уже как два дня приступил к тренировкам вместе с командой.

Очевидно, что будет приостановка чемпионата, тогда у нас появится время для дополнительной подготовки подведения Рами к основному составу», – сказал Федотов.

Француз присоединился к «Сочи» на правах свободного агента.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

До переезда в Россию Рами выступал за «Фенербахче».

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