Федотов: «Кокорин сейчас – сильнейший российский нападающий»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об игре форварда своей команды Александра Кокорина.

– Вклад Кокорина в успехи «Сочи» безусловно велик, но я бы прежде всего бы отметил командные действия. Да, Александр добавил драйва – это очевидно. Он в хорошем темпе проводит все 90 минут, но важно отметить командную игру.

– Некоторые прогнозировали, что Кокорин не забьет и пяти голов за весеннюю часть сезона, а у Александра уже три. В чем его мотивация?

– Мотивация доказать самому себе. Это всегда самая главная мотивация. Продемонстрировать свой уровень, а мы знали, что у Александра он есть. Кокорин демонстрирует свой класс, ведет команду за собой. И в плане оборонительных действий тоже работает на команду, это стоит отметить. При этом он и забивает голы, что должен делать бомбардир.

В игре с «Краснодаром» Кокорин был близок, чтобы увеличить свой голевой запас. Там и штанга была, и вратарь удачно сыграл в паре эпизодов. Но отмечаем и командную игру, Александр не тянет одеяло на себя, и команда ему отвечает.

– Если смотреть на других российских форвардов, Кокорин сейчас сильнейший?

– Соглашусь с вами. На данный момент Александр в хорошей форме, великолепно выглядит. Думаю в этом тоже заключается его мотивация.

Кокорин зимой перешел на правах аренды из «Зенита» в «Сочи».

В составе южан нападающий забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.

Летом игрок станет свободным агентом, если петербуржцы не продлят с ним контракт.

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