Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Федотов: «Кокорин сейчас – сильнейший российский нападающий»

Федотов: «Кокорин сейчас – сильнейший российский нападающий»

16 марта 2020, 22:49
12

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об игре форварда своей команды Александра Кокорина.

– Вклад Кокорина в успехи «Сочи» безусловно велик, но я бы прежде всего бы отметил командные действия. Да, Александр добавил драйва – это очевидно. Он в хорошем темпе проводит все 90 минут, но важно отметить командную игру.

– Некоторые прогнозировали, что Кокорин не забьет и пяти голов за весеннюю часть сезона, а у Александра уже три. В чем его мотивация?

– Мотивация доказать самому себе. Это всегда самая главная мотивация. Продемонстрировать свой уровень, а мы знали, что у Александра он есть. Кокорин демонстрирует свой класс, ведет команду за собой. И в плане оборонительных действий тоже работает на команду, это стоит отметить. При этом он и забивает голы, что должен делать бомбардир.

В игре с «Краснодаром» Кокорин был близок, чтобы увеличить свой голевой запас. Там и штанга была, и вратарь удачно сыграл в паре эпизодов. Но отмечаем и командную игру, Александр не тянет одеяло на себя, и команда ему отвечает.

– Если смотреть на других российских форвардов, Кокорин сейчас сильнейший?

– Соглашусь с вами. На данный момент Александр в хорошей форме, великолепно выглядит. Думаю в этом тоже заключается его мотивация.

  • Кокорин зимой перешел на правах аренды из «Зенита» в «Сочи».
  • В составе южан нападающий забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
  • Летом игрок станет свободным агентом, если петербуржцы не продлят с ним контракт.

Орлов: «Кокорин способен заиграть в Европе, он очень близок к западному футболу»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Сочи Кокорин Александр Федотов Владимир
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nitto
1584390605
Удачи Александру. Теперь осталось красиво кинуть зенит.
Ответить
Lilipyt
1584391193
Вы посмотрите как великий КО-КО взлетел после победы над великим соперником, Оренбургом! Ну и плевать, что они дай бог отскочили от Краснодара и где КО-КО ни чего не сделал. Видно, что лучший! Я бы сказал, ВЕЛИЧАЙШИЙ!!!!!
Ответить
Axe111
1584392533
ЛОЛ
Ответить
maygli
1584393836
Каждый кулик хвалит своё болото. ;-)))
Ответить
Владислав Vlad
1584394353
Лучший у нас Бздюба. Нельзя завышать заслуги игрока из Зенита-3, когда в первом составе играет лучший из лучших.)))
Ответить
Hektor 84
1584398161
И где то в Питере громко заплакал бзюба
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+