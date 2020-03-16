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    Федотов: «Кокорин сейчас – сильнейший российский нападающий»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об игре форварда своей команды Александра Кокорина.

    – Вклад Кокорина в успехи «Сочи» безусловно велик, но я бы прежде всего бы отметил командные действия. Да, Александр добавил драйва – это очевидно. Он в хорошем темпе проводит все 90 минут, но важно отметить командную игру.

    – Некоторые прогнозировали, что Кокорин не забьет и пяти голов за весеннюю часть сезона, а у Александра уже три. В чем его мотивация?

    – Мотивация доказать самому себе. Это всегда самая главная мотивация. Продемонстрировать свой уровень, а мы знали, что у Александра он есть. Кокорин демонстрирует свой класс, ведет команду за собой. И в плане оборонительных действий тоже работает на команду, это стоит отметить. При этом он и забивает голы, что должен делать бомбардир.

    В игре с «Краснодаром» Кокорин был близок, чтобы увеличить свой голевой запас. Там и штанга была, и вратарь удачно сыграл в паре эпизодов. Но отмечаем и командную игру, Александр не тянет одеяло на себя, и команда ему отвечает.

    – Если смотреть на других российских форвардов, Кокорин сейчас сильнейший?

    – Соглашусь с вами. На данный момент Александр в хорошей форме, великолепно выглядит. Думаю в этом тоже заключается его мотивация.

    • Кокорин зимой перешел на правах аренды из «Зенита» в «Сочи».
    • В составе южан нападающий забил три гола и сделал один ассист в четырех матчах.
    • Летом игрок станет свободным агентом, если петербуржцы не продлят с ним контракт.

    Орлов: «Кокорин способен заиграть в Европе, он очень близок к западному футболу»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.03.2020 22:49
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1825

      Axe111 7 минут назад

      ЛОЛ

      0
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      Рейтинг: +448

      Lilipyt 29 минут назад

      Вы посмотрите как великий КО-КО взлетел после победы над великим соперником, Оренбургом! Ну и плевать, что они дай бог отскочили от Краснодара и где КО-КО ни чего не сделал. Видно, что лучший! Я бы сказал, ВЕЛИЧАЙШИЙ!!!!!

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      Рейтинг: +94

      nitto 39 минут назад

      Удачи Александру.
      Теперь осталось красиво кинуть зенит.

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      Рейтинг: +448

      Lilipyt > nitto 27 минут назад

      это Зенит его кинул ахахах. Как он может кинуть Зенит находясь в его дочернем предприятии ну ты и балаболишь)))))

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      Рейтинг: +94

      nitto > Lilipyt 13 минут назад

      Играть за клуб, который кидает своих, ну не особо.
      Если вернётся в зенит и подпишет контракт,
      тогда уж точно поставит крест на своей карьере.

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      Рейтинг: +94

      nitto > Lilipyt 5 минут назад

      Не факт.
      На сборах зенита Кокорин был лучший,
      сейчас он в отличной форме и смотрится
      сильнее всех на фоне российских напов.
      Играя за 2 состав зенита.

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      Рейтинг: +448

      Lilipyt > nitto 1 минуту назад

      Он крест поставил когда стул поднял. Все клубы кидают игроков как игроки клубы. Просто купля-продажа не иначе! О какой-то непонятной любви и верности не стоит говорить это былое и то зачастую относится к тем кому ни чего лучше не предлагали. Ты сам поменяешь работу, только потому что в другом месте больше дают или меньше напрягаться, так и у них так. О какой-то непонятной любви и верности к клубу может говорить только болельщик. Потому-что он не получает за это бабки и это его выбор и ни получил бы болея за кого-то. В торговле правят цифры, а не сердце!

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      Рейтинг: +1662

      alarm 51 минуту назад

      хрячьё, во главе с предводителем фердуном, уже в открытую призывают закончить сезон, поскольку:
      а) зона вылета близко
      б) не желают отхватывать от уфы 5 апреля
      в) не хотят попасть на майские шашлыки к сочи.

      ПОЗОР ХРЯКАМ!

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      Рейтинг: +2362

      Борат 1 час назад

      Саня, прибереги трёшечку для хряков ! Гыгы

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